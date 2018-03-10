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    Крис Браун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Музыкант Крис Браун
    Американский певец Крис Браун задержан по подозрению в применении оружия
    03:45 31.08.2016
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    По словам лейтенанта полиции Лос-Анджелеса Криса Рамиреса, певца перевозят в отдел убийств и ограблений, где он будет арестован по подозрению в нападении с огнестрельным оружием.
    Стрельба на концерте Криса Брауна. Видео
    Концерт Криса Брауна закончился перестрелкой: пять пострадавших 
    11:44 12.01.2015
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    Как отмечается, певца эвакуировала из зала личная охрана артиста. Крис Браун не пострадал.
    Музыкант Крис Браун
    Суд в США приговорил певца Криса Брауна к одному году тюрьмы
    11:04 10.05.2014
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    Суд постановил, что известный американский музыкант Крис Браун должен провести в тюрьме один год, после того как он признался в нарушении условий испытательного срока.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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