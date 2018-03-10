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    Константин Ликарчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Константин Ликарчук. Архивное фото
    Суд восстановил Ликарчука в должности замглавы ГФС
    20:57 02.11.2016
    344
    По словам самого Константина Ликарчука, Арсений Яценюк, Наталия Яресько и Роман Насиров сфальсифицировали распоряжение Кабмина, которым его уволили. Речь идет о служебном подлоге, и данным делом должно заняться НАБУ, добавил он.
    Государственная фискальная служба Украины
    Голобуцкий: мы живем в лицемерном государстве с лицемерным обществом
    12:17 10.09.2015
    999
    В законопроекте изменений в Конституцию не прописан особый статус Донбасса, при этом закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать только в случае полного выполнения минских соглашений.
    Государственная фискальная служба Украины
    Эксперт: скандал в ГФС это борьба за потоки
    21:21 09.09.2015
    493Слабость силовиков Украины
    По мнению политического эксперта Алексея Голобуцкого, человек, против которого выдвигают обвинения, как против главы ГФС, в Европе сам уходит в отставку или хотя бы складывает полномочия на время следствия.
    Константин Ликарчук. Архивное фото
    Ликарчук придержал информацию, чтобы удержаться на своей должности - эксперт
    20:59 09.09.2015
    256Слабость силовиков Украины
    Чиновники не занимаются реформами, а пытаются работать в системе корпоративных отношений и не выносить сор из избы, считает член правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Скандал в ГФС не приведет к увольнению Насирова - эксперт
    20:34 09.09.2015
    292Слабость силовиков Украины
    Если бы Украина действовала в рамках международных стандартов, то обвинения в адрес главы ГФС Романа Насирова привели бы к отстранению его от должности на время проверки, а, возможно, и к увольнению, считает эксперт Ярослав Юрчишин.
    Роман Насиров
    Конфликт Насирова и Ликарчука доказывает, что власть это болото - адвокат
    17:07 09.09.2015
    368
    Уволенный замглавы ГФС Константин Ликарчук заявил, что глава ведомства Роман Насиров имеет недвижимость в Лондоне, о которой "забыл" упомянуть в декларации. Затянувшийся конфликт в налоговом ведомстве прокомментировал адвокат Антон Афян.
    Роман Насиров
    Насиров владеет квартирой в Лондоне - Ликарчук
    12:20 09.09.2015
    1226
    Как отметил Ликарчук, квартира Насирова не внесена в декларацию, поэтому он "попадает под люстрацию и не может в течении 10 лет занимать должности в государственных органах".
    Константин Ликарчук. Архивное фото
    Хроника 7 сентября: задержание десантников ВСУ в Крыму, увольнение Ликарчука
    09:20 08.09.2015
    553
    Накануне стало известно, что крымские пограничники задержали трех украинских десантников, обвинив их в "незаконном пересечении границы". В этот же день Минфин отчитался о перевыполнении госбюджета на 25 млрд гривен.
    Костантин Ликарчук проходит полиграф
    Константин Ликарчук прошел полиграф перед увольнением 
    22:38 07.09.2015
    522Громкие отставки и назначения в Украине
    Бывший заместитель главы Государственной фискальной службы опубликовал фото, видео и копии результатов тестирования на детекторе лжи. Ранее он был уволен по решению Кабмина.
    Константин Ликарчук
    Кабмин уволил замглавы ГФС Ликарчука - Яресько
    15:59 07.09.2015
    1001Громкие отставки и назначения в Украине
    Соответствующее заявление сделала министр финансов в понедельник. По ее словам, предложение внес глава ведомства Роман Насиров, Кабмин удовлетворил представление.
    Константин Ликарчук
    Эксперт: Кабмин принял сторону Насирова в конфликте с Ликарчуком
    17:09 04.09.2015
    196Громкие отставки и назначения в Украине
    По мнению Юрия Федчишина, конфликт затянулся из-за того, что глава ГФС не может уволить заместителя по собственной инициативе, для этого нужны согласования от Минфина и Кабмина.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк: в Кабмин внесено представление об отставке замглавы ГФС
    15:37 04.09.2015
    396Громкие отставки и назначения в Украине
    Согласно информации, в Кабмин внесено представление об увольнении заместителя руководителя государственной фискальной службы, который руководит таможней, Константина Ликарчука.
    Константин Ликарчук
    Кабмин получил представление на увольнение замглавы ГФС Ликарчука – премьер
    14:56 04.09.2015
    94Громкие отставки и назначения в Украине
    Кабинет министров Украины получил представление на увольнение заместителя главы Государственной фискальной службы Константина Ликарчука. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
    Роман Насиров (в центре) и Наталия Яресько
    Эксперт: объединение таможни и налоговой - рай для коррупции
    18:13 17.08.2015
    433
    В Государственной фискальной службе не могут поделить полномочия. А страдает от этого, по мнению эксперта, бизнес и инвестиционная привлекательность Украины.
    Константин Ликарчук
    Зампредседателя ГФС Ликарчук попал в ДТП
    19:53 12.08.2015
    276
    Как сообщает пресс-служба ГАИ в Ровенской области, чиновник травм не получил. По предварительным данным, служебный Lexus Ликарчука ехал по правой полосе движения и догнал Toyota, которая двигалась впереди.
    Константин Ликарчук
    Фискалы заявляют о "смерти" одесского рынка "7-й километр"
    02:30 31.07.2015
    802Криминализация украинского общества.
    Как заявил заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Константин Ликарчук, после перекрытия контрабанды рынок фактически перестал существовать.
    Замглавы ГФС обещает возобновить работу мониторингового центра через 1-2 месяца. Видео
    Замглавы ГФС обещает возобновить работу мониторингового центра через 1-2 месяца 
    06:09 27.06.2015
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    Заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Константин Ликарчук заявил, что через один-два месяца работа мониторингового центра будет возобновлена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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