По словам самого Константина Ликарчука, Арсений Яценюк, Наталия Яресько и Роман Насиров сфальсифицировали распоряжение Кабмина, которым его уволили. Речь идет о служебном подлоге, и данным делом должно заняться НАБУ, добавил он.
В законопроекте изменений в Конституцию не прописан особый статус Донбасса, при этом закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать только в случае полного выполнения минских соглашений.
По мнению политического эксперта Алексея Голобуцкого, человек, против которого выдвигают обвинения, как против главы ГФС, в Европе сам уходит в отставку или хотя бы складывает полномочия на время следствия.
Если бы Украина действовала в рамках международных стандартов, то обвинения в адрес главы ГФС Романа Насирова привели бы к отстранению его от должности на время проверки, а, возможно, и к увольнению, считает эксперт Ярослав Юрчишин.
Уволенный замглавы ГФС Константин Ликарчук заявил, что глава ведомства Роман Насиров имеет недвижимость в Лондоне, о которой "забыл" упомянуть в декларации. Затянувшийся конфликт в налоговом ведомстве прокомментировал адвокат Антон Афян.
Накануне стало известно, что крымские пограничники задержали трех украинских десантников, обвинив их в "незаконном пересечении границы". В этот же день Минфин отчитался о перевыполнении госбюджета на 25 млрд гривен.
Как сообщает пресс-служба ГАИ в Ровенской области, чиновник травм не получил. По предварительным данным, служебный Lexus Ликарчука ехал по правой полосе движения и догнал Toyota, которая двигалась впереди.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".