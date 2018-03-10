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    Константин Грищенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Константин Грищенко
    Грищенко: Украина увлеклась "паркетной дипломатией"
    18:07 22.12.2017
    852
    Дипломатия является инструментом проведения государственной политики, поэтому собственно у дипломатов провалов не было, а провалы в госполитике действительно были, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
    Константин Грищенко
    "Нормандские" переговоры прошли без "прорыва" - экс-глава МИД
    17:52 24.07.2017
    997"Нормандские переговоры" по Донбассу
    По мнению бывшего главы МИД Украина Константина Грищенко, после назначения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера все процессы начали немного активизироваться, но прорыва в переговорах не произошло.
    Константин Грищенко
    Грищенко: визит Лаврова в США - знаковый момент
    09:42 11.05.2017
    2043Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Рассмотрение проблемы Украины в отношениях США - Россия однозначно будет одной из главных тем на будущей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, убежден экс-министр иностранных дел Украины.
    Константин Грищенко об МВФ. Видео
    МВФ помогает нам просто выжить - экс-министр 
    06:42 06.04.2017
    673Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подчеркнул, что каждый транш от МВФ обусловлен очень жесткими условиями, которые ничего хорошего не принесут украинским гражданам.
    Константин Грищенко о неэффективности власти. Видео
    Грищенко о месте Украины в мировой повестке дня 
    03:11 06.04.2017
    344
    По мнению экс-министра, все зависит от политической воли и от способности власти демонстрировать то, что можно взять на себя только те обязательства, которые она может выполнить.
    Грищенко: инаугурация президента США не финансируется из бюджета, поэтому приглашение платные
    Грищенко: приглашения на инаугурацию президента США платные 
    19:47 19.01.2017
    1065Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как заявил министр иностранных дел Украины 2010-2012 годов Константин Грищенко, инаугурация президента США не финансируется из государственного бюджета, поэтому приглашение платные.
    Константин Грищенко
    Грищенко: многие украинцы понимают, что разрыв с РФ добра не принесет
    15:33 30.09.2016
    9095
    Россия никуда не денется, Украине всегда надо будет жить с ней как с соседом. Но находиться с соседом в постоянном конфликте – это означает платить достаточно большую цену, и украинцы это понимают, считает экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.
    Константин Грищенко
    Украина, РФ, Крым и ЕС. Разговор с экс-министром иностранных дел Грищенко
    15:10 17.08.2016
    4731Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире "ГС" пояснил, какие дипломатические шаги необходимо сделать для урегулирования конфликта на востоке Украины.
    Константин Грищенко
    Система эффективной украинской дипломатии разрушена - Грищенко
    14:35 17.08.2016
    1929
    Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что сейчас в Украине разрушена система формирования внешнеполитических приоритетов, и об эффективной дипломатии говорить не приходится.
    Константин Грищенко
    Грищенко: Европа не желает отвлекаться от своих приоритетов из-за Украины
    11:13 17.08.2016
    1770Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко отметил, что ЕС заинтересован в урегулировании ситуации в Украине. По его словам, Европа не хочет отвлекаться от насущных проблем, а Украина в списке ее приоритетов занимает пятое-шестое место.
    Константин Грищенко
    Украина-РФ. Надо понять все инструменты, чтобы изменить ситуацию - Грищенко
    13:40 13.08.2016
    2638Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире "ГС" прокомментировал последствия "крымского инцидента", а также объяснил, почему Европа до сих пор молчит.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Крымское напряжение: Россия поднимает планку в минском процессе - Грищенко
    13:12 12.08.2016
    1221Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко отметил, что на сегодняшний день на Украину оказывается давление, чтобы достичь в минских переговорах результатов, в которых заинтересована российская сторона.
    Константин Грищенко. Архивное фото
    Грищенко объяснил, почему нельзя запрещать Горбачеву въезд в ЕС
    23:14 23.05.2016
    564Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, заявление Михаила Горбачева о присоединении Крыма к России "вызывает возмущение", однако это его позиция как частного лица.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Грищенко: освобождение Савченко находится в интересах РФ
    14:02 23.03.2016
    650Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По мнению экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, пойти на условия обмена Надежды Савченко, предложенного президентом Украины, в интересах Российской Федерации.
    Константин Грищенко
    Экс-глава МИД Грищенко о Донбассе, Сирии и перспективах для Украины
    07:36 02.10.2015
    2109Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Стороны конфликта на Донбассе договорились об отводе тяжелого вооружения, а Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Эти события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.
    Константин Грищенко. Архивное фото
    Грищенко: решение "нормандской четверки" не должно быть принято за счет Украины
    18:53 01.10.2015
    328Встреча "нормандской четверки" в Париже
    За полтора года конфликта в Донбассе все поняли, что этот путь ошибочный, поэтому есть больше мотивации искать решения, а не спорить во время встречи "нормандской четверки" в Париже, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
    Министр иностранных дел теневого правительства Константин Грищенко
    Экс-глава МИД: это иллюзия, что ООН решит все за нас
    17:21 01.10.2015
    182Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что на Генассамблее ООН Украина получила несколько серьезных сигналов, в частности, украинские проблемы на международной арене отошли на второй план.
    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    Не ждите безвизового режима Украина-ЕС и в 2016 году - Грищенко
    10:20 27.05.2015
    1835Саммит ЕС в Риге
    Главной причиной провала плана по получению Украиной безвизового режима в ЕС является отсутствие реальной борьбы с коррупцией. Из-за пустых обещаний власти открытия границ с Европой не стоит ждать и в следующем году.
    Оппозиция создала свое теневое правительство, Видео
    Оппозиция создала свое "теневое правительство" 
    17:47 31.03.2015
    437
    Украинская партия "Оппозиционный блок" представила во вторник "теневое правительство". Оппозиционным премьер-министром стал Борис Колесников, который и представил состав "теневого правительства".
    Борис Колесников, премьер-министр теневого правительства
    Заседание "теневого правительства" 
    14:43 31.03.2015
    495
    Украинская партия "Оппозиционный блок" представила во вторник "теневое правительство".
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