Дипломатия является инструментом проведения государственной политики, поэтому собственно у дипломатов провалов не было, а провалы в госполитике действительно были, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
По мнению бывшего главы МИД Украина Константина Грищенко, после назначения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера все процессы начали немного активизироваться, но прорыва в переговорах не произошло.
Россия никуда не денется, Украине всегда надо будет жить с ней как с соседом. Но находиться с соседом в постоянном конфликте – это означает платить достаточно большую цену, и украинцы это понимают, считает экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.
Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко отметил, что ЕС заинтересован в урегулировании ситуации в Украине. По его словам, Европа не хочет отвлекаться от насущных проблем, а Украина в списке ее приоритетов занимает пятое-шестое место.
Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко отметил, что на сегодняшний день на Украину оказывается давление, чтобы достичь в минских переговорах результатов, в которых заинтересована российская сторона.
Стороны конфликта на Донбассе договорились об отводе тяжелого вооружения, а Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН. Эти события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.
За полтора года конфликта в Донбассе все поняли, что этот путь ошибочный, поэтому есть больше мотивации искать решения, а не спорить во время встречи "нормандской четверки" в Париже, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что на Генассамблее ООН Украина получила несколько серьезных сигналов, в частности, украинские проблемы на международной арене отошли на второй план.
Главной причиной провала плана по получению Украиной безвизового режима в ЕС является отсутствие реальной борьбы с коррупцией. Из-за пустых обещаний власти открытия границ с Европой не стоит ждать и в следующем году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".