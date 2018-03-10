наверх
10.03.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Константин Эрнст

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Жилетка с надписью Пресса
    Ряду российских журналистов запретили въезд в Украину
    13:23 16.05.2017
    356Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Введены санкции в отношении генерального директора телеканала LifeNews Ашота Габрелянова, ему запрещен въезд в Украину сроком на один год. В санкционный список также вошли гендиректор медиахолдинка ВГТРК Олег Добродеев.
    Константин Эрнст. Архивное фото
    Эрнст: очень жаль, что Евровидение пошло на поводу у украинской власти
    02:13 15.04.2017
    1504Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По мнение гендиректора российского Первого канала, Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, поскольку должен был либо не зарегистрировать российскую участницу, либо обеспечить ее участие.
    Олимпиада в Сочи. Архивное фото
    Эрнст нашел виноватых в том, что в Сочи не раскрылось олимпийское кольцо
    15:25 04.12.2014
    543
    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст раскрыл подробности о подготовке к сочинской олимпиаде. По его словам, единственная накладка произошла по вине специалистов из Ирландии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги