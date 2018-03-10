Введены санкции в отношении генерального директора телеканала LifeNews Ашота Габрелянова, ему запрещен въезд в Украину сроком на один год. В санкционный список также вошли гендиректор медиахолдинка ВГТРК Олег Добродеев.
По мнение гендиректора российского Первого канала, Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, поскольку должен был либо не зарегистрировать российскую участницу, либо обеспечить ее участие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".