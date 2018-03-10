Цзю-младший техническим нокаутом победил новозеландца Ивану Сиау в рейтинговым бою, который прошел в андеркарте поединка за звание чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между еще одним новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Разваном Кожану.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что не будет присутствовать на поединке своего экс-подопечного Александра Поветкина с украинцем Владимиром Кличко.
"Если честно, я ожидал победы в четвертом раунде, но выигрыш в третьем - это бонус. Саша сегодня доказал, что он может боксировать на высоком уровне, пришло время для встречи с Владимиром Кличко", - сказал Цзю журналистам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".