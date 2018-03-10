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    Константин Цзю

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Тимофей Цзю
    Сын боксера Константина Цзю одержал четвертую победу на ринге
    02:35 07.05.2017
    498
    Цзю-младший техническим нокаутом победил новозеландца Ивану Сиау в рейтинговым бою, который прошел в андеркарте поединка за звание чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между еще одним новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Разваном Кожану.
    Костя Цзю. Архивное фото
    Костя Цзю станет ведущим нового кулинарного телешоу
    12:08 06.08.2014
    65
    Цзю пообещал, что в проекте "Кулинарная дуэль" будет стараться держать справедливый нейтралитет между свекровью и невесткой - участницами шоу.
    Александр Поветкин и его тренер Костя Цзю
    Цзю заявил, что не будет присутствовать на поединке Поветкин - Кличко
    21:03 04.10.2013
    21Бой между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что не будет присутствовать на поединке своего экс-подопечного Александра Поветкина с украинцем Владимиром Кличко.
    Александр Поветкин и его тренер Костя Цзю
    Цзю ожидал победы Поветкина над Вавжиком нокаутом в 4-м раунде
    10:09 18.05.2013
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    "Если честно, я ожидал победы в четвертом раунде, но выигрыш в третьем - это бонус. Саша сегодня доказал, что он может боксировать на высоком уровне, пришло время для встречи с Владимиром Кличко", - сказал Цзю журналистам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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