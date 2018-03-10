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    Кобе Брайант

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кобе Брайант
    Пятикратный чемпион НБА Брайант провел последний матч в карьере
    08:16 14.04.2016
    129
    Брайант провел на паркете 42 минуты, за которые набрал 60 очков, что является лучшим результатом по результативности среди всех игроков завершившегося регулярного чемпионата.
    Кобе Брайант
    Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант объявил о завершении карьеры
    10:15 30.11.2015
    126
    Брайант является пятикратным чемпионом НБА, самым ценным игроком лиги в сезоне-2007/08. В составе сборной США он завоевал две золотые медали Олимпийских игр (2008, 2012).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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