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Кобе Брайант
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Пятикратный чемпион НБА Брайант провел последний матч в карьере
08:16 14.04.2016
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Брайант провел на паркете 42 минуты, за которые набрал 60 очков, что является лучшим результатом по результативности среди всех игроков завершившегося регулярного чемпионата.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант объявил о завершении карьеры
10:15 30.11.2015
126
Брайант является пятикратным чемпионом НБА, самым ценным игроком лиги в сезоне-2007/08. В составе сборной США он завоевал две золотые медали Олимпийских игр (2008, 2012).
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