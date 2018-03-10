Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль был задержан вместе с гражданками Индонезии и Вьетнама по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - в аэропорту Куала-Лумпура.
Влияние на северокорейскую политику Ким Чен Нама было ничтожным. Изредка он критически высказывался против режима и говорил о необходимости экономических реформ в КНДР, но явно не претендовал на роль лидера этой страны и даже не собирался туда возвращаться.
В Малайзии по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, арестован четвёртый подозреваемый. По сообщениям малайзийских СМИ, у него обнаружен паспорт КНДР с многочисленными штампами о посещении Малайзии.
Главный инспектор полиции Тан Сри Халид Абу Бакар подтвердил СМИ информацию о задержании еще одной подозреваемой по делу об убийстве старшего брата главы КНДР, однако отказался сообщить какие-либо детали.
КНДР на настоящий момент добилась прорыва в сфере ядерного оружия, успешно испытала баллистическую ракету, что приближает страну к той черте, когда у США закончится терпение, считает китайский эксперт.
По мнению следователей, покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. США уверены, что Ким Чен Нам был убит спецслужбами КНДР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".