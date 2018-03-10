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    Ким Чен Нам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Флаг США
    США ввели санкции против КНДР за использование химоружия
    02:34 07.03.2018
    147Убийство брата Ким Чен Ына
    В заявлении Госдепа говорится, что США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.
    Ким Чен Нам
    В Малайзии заявили о новых подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама
    20:37 19.03.2017
    108Убийство брата Ким Чен Ына
    Как заявил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар, правоохранители не могут огласить имена новых подозреваемых, но среди них есть некое "важное лицо".
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Подозреваемый по делу Ким Чен Нама обвинил Малайзию в сговоре против КНДР
    04:23 04.03.2017
    30Убийство брата Ким Чен Ына
    Выступая перед журналистами в Пхеньяне, Ли Чжон Чоль обвинил власти Малайзии в том, что его принуждали признаться в причастности к гибели брата лидера КНДР.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Подозреваемый в причастности к убийству Ким Чен Нама отпущен на свободу
    05:55 03.03.2017
    49Убийство брата Ким Чен Ына
    Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль был задержан вместе с гражданками Индонезии и Вьетнама по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - в аэропорту Куала-Лумпура.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Двум женщинам предъявили обвинения по делу о гибели Ким Чен Нама
    04:50 01.03.2017
    52Убийство брата Ким Чен Ына
    По данным СМИ, обвинения были предъявлены гражданке Вьетнама и гражданке Индонезии. Если подозреваемые будут признаны виновными, их приговорят к смертной казни через повешение.
    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    Убийство Ким Чен Нама: был ли "след КНДР" и химическое оружие
    11:56 28.02.2017
    169Убийство брата Ким Чен Ына
    Влияние на северокорейскую политику Ким Чен Нама было ничтожным. Изредка он критически высказывался против режима и говорил о необходимости экономических реформ в КНДР, но явно не претендовал на роль лидера этой страны и даже не собирался туда возвращаться.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Южная Корея намерена поднять вопрос о смерти Ким Чен Нама на заседаниях ООН
    05:59 27.02.2017
    221Убийство брата Ким Чен Ына
    По словам министра иностранных дел Южной Кореи Юна Бёнсе, ситуация с соблюдением прав человека в Северной Корее и нарушение множества международных норм достигли весьма серьезной точки.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Минздрав Малайзии: химвещество VX стало причиной смерти Ким Чен Нама
    02:57 26.02.2017
    255Убийство брата Ким Чен Ына
    По словам министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама, химическое вещество стало причиной очень серьезного паралича, который привел к смерти в очень короткое время.
    Ким Чен Нам
    Полиция определила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам
    03:58 24.02.2017
    437Убийство брата Ким Чен Ына
    Согласно пресс-релизу малазийской полиции, химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Малайзия просит КНДР передать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
    06:44 22.02.2017
    135
    Как сообщил представитель малайзийской полиции, четверо из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына уже покинули страну и прибыли в Пхеньян.
    Кадры нападения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. Видео
    Момент покушения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 
    02:30 20.02.2017
    438Убийство брата Ким Чен Ына
    В сети размещено видео нападения на старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. На записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура виден момент покушения.
    Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама думали, что участвуют в ТВ-шоу
    Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама думала, что участвует в шоу 
    12:17 18.02.2017
    344Убийство брата Ким Чен Ына
    В Малайзии по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, арестован четвёртый подозреваемый. По сообщениям малайзийских СМИ, у него обнаружен паспорт КНДР с многочисленными штампами о посещении Малайзии.
    Ким Чен Нам
    По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержан гражданин КНДР
    03:43 18.02.2017
    148Убийство брата Ким Чен Ына
    Полицейские в пятницу вечером арестовала в Куала-Лумпуре мужчину, который предположительно имеет отношение к убийству Ким Чен Нама. Сообщается, что подозреваемому 47 лет.
    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    Задержана вторая подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама в Малайзии
    04:48 16.02.2017
    410Убийство брата Ким Чен Ына
    Главный инспектор полиции Тан Сри Халид Абу Бакар подтвердил СМИ информацию о задержании еще одной подозреваемой по делу об убийстве старшего брата главы КНДР, однако отказался сообщить какие-либо детали.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Ким Чен Нам мог представлять "политическую угрозу" для Ким Чен Ына - Дяньцзюнь
    18:50 15.02.2017
    175Убийство брата Ким Чен Ына
    КНДР на настоящий момент добилась прорыва в сфере ядерного оружия, успешно испытала баллистическую ракету, что приближает страну к той черте, когда у США закончится терпение, считает китайский эксперт.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    В Малайзии задержали женщину по делу о смерти брата Ким Чен Ына
    13:10 15.02.2017
    323Убийство брата Ким Чен Ына
    По данным полиции Малайзии, задержание гражданки Вьетнама произошло по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в международному аэропорту Куала-Лумпура.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    СМИ: вещество, которым отравили Ким Чен Нама, гораздо токсичнее цианида
    10:23 15.02.2017
    1121Убийство брата Ким Чен Ына
    По мнению следователей, покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. США уверены, что Ким Чен Нам был убит спецслужбами КНДР.
    Антон Финько
    Финько о погибшем брате главы КНДР и его роли в политике
    07:15 15.02.2017
    397Убийство брата Ким Чен Ына
    Политолог Антон Финько в эфире "ГС" прокомментировал версии гибели брата главы КНДР и подчеркнул, что о насильственной смерти Ким Чен Нама пока рано говорить.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг США
    США ввели санкции против КНДР за использование химоружия
    02:34 07.03.2018
    147
    В заявлении Госдепа говорится, что США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.
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