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    Кертис Скапаротти

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Главком войск США и НАТО в Европе Кертис Скапаротти
    Главком войск США в Европе встретится с военным руководством России
    04:53 08.01.2018
    273США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, встреча главкома войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова мпройдет "позднее в этом месяце в Баку".
    Встреча Виктора Муженко с главнокомандующим вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти
    Муженко обсудил со Скапаротти пакет помощи НАТО для Украины
    06:58 19.05.2017
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    По данным Генштаба, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации комплексного пакета помощи со стороны НАТО для Украины и направления дальнейшего сотрудничества
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии. Архивное фото
    Скапарротти: для сдерживания России в ЕС необходимо больше бронетанковых сил
    23:55 02.05.2017
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    По словам командующего силами США и НАТО в Европе генерал Кертиса Скапарротти, позиция России - это тяжелая сила, чтобы укрепить позиции США нужно больше бронетанковой техники.
    Кертис Скапаротти
    Главком США в Европе призвал усилить военный контингент для сдерживания РФ
    03:15 29.03.2017
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    Кертис Скапаротти на слушаниях в конгрессе отметил, что для сдерживания России в Европе США надо больше сил, особенно учитывая "модернизацию РФ".
    Кертис Скапаротти
    Командующий ВС НАТО в Европе обвинил Россию в снабжении талибов
    01:56 24.03.2017
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    Кертис Скапаротти в комитете по вооруженным силам сената США заявил, что в последнее время он видит "растущее влияние России в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок "Талибан".
    Кертис Скапаротти
    Главком сил НАТО в Европе отреагировал на возобновление связей РФ и Турции
    03:59 29.07.2016
    15013Россия - Турция. Восстановление отношений
    Генерал Кертис Скапаротти сделал соответствующее заявление на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо. По его словам, то, что турки могут разговаривать с русскими, - "позитивный момент".
    Кертис Скапаротти
    Главком сил НАТО в Европе предупредил о "возрождающейся России"
    04:23 05.05.2016
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    В качестве угроз для членов НАТО Кертис Скапаротти назвал терроризм и кризис с беженцами, которому способствует нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
    Кертис Скапаротти
    Главком ОВС НАТО решит, нужно ли ВСУ оружие
    16:46 04.05.2016
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    Новый главком Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Скапаротти считает, что штаты должны поддержать "Украину тем, в чем они нуждаются для поддержки (целостности) территории и суверенитета".
    Кертис Скапаротти
    Новый главком ОВС НАТО назвал РФ в числе главных вызовов альянса
    15:58 04.05.2016
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    Новый главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти отметил, чтобы справиться с этими вызовами, нужно продолжить сохранять и увеличивать уровень готовности и бдительности.
    Кертис Скапаротти
    Назначен новый командующий силами НАТО в Европе
    19:09 11.03.2016
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    Обама в пятницу выдвинул кандидатуру генерала Кертиса Скапаротти на должность командующего ОВС НАТО в Европе. В дополнение к этой должности Скапаротти займет пост главы Европейского командования ВС США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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