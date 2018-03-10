Новый главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти отметил, чтобы справиться с этими вызовами, нужно продолжить сохранять и увеличивать уровень готовности и бдительности.
Обама в пятницу выдвинул кандидатуру генерала Кертиса Скапаротти на должность командующего ОВС НАТО в Европе. В дополнение к этой должности Скапаротти займет пост главы Европейского командования ВС США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".