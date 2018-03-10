Как сообщается, информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Дебби Рейнольдс. Дата и место похорон пока неизвестны. Керри Фишер скончалась 27 декабря в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете.
Скончалась голливудская актриса Керри Фишер, США готовятся огласить санкции против РФ по обвинениям во «вмешательстве в американские выборы», а премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершил исторический визит в Перл-Харбор.
Умерла "принцесса Лея". На 61-м году скончалась актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах". Причиной стал сердечный приступ: актриса, по сообщениям, почувствовала себя плохо во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.
27 декабря 2016 года Кэрри Фишер скончалась. У актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона (Великобритания) в Лос-Анджелес (США). Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".