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    Керри Фишер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Американская актриса Кэрри Фишер
    Стала известна причина смерти актрисы, сыгравшей принцессу Лею
    07:26 17.06.2017
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    Как сообщает офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес, среди факторов, ставших причиной смерти Фишер, стало накопление жировой ткани в стенках артерий.
    Дебби Рейнольдс и Керри Фишер
    В Лос-Анджелесе попрощались с Керри Фишер и Дебби Рейнольдс
    16:02 06.01.2017
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    По информации американских СМИ, прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, почтить память Фишер и Рейнольдс пришли многие звезды Голливуда, в частности Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.
    Дебби Рейнольдс и Керри Фишер
    Похороны Керри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
    11:16 30.12.2016
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    Как сообщается, информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Дебби Рейнольдс. Дата и место похорон пока неизвестны. Керри Фишер скончалась 27 декабря в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете.
    Фанаты со световыми мечами почтили память Керри Фишер
    Фанаты со световыми мечами почтили память Керри Фишер в Калифорнии 
    11:18 29.12.2016
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    Сообщение об организации мероприятия в США появилось в социальной сети Facebook с обращением к фанатам киноэпопеи "Звездные войны" собраться, взяв при этом игрушечные световые мечи - оружие джедаев.
    Американская актриса Кэрри Фишер на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
    СМИ: Керри Фишер успела сняться в восьмом эпизоде "Звездных войн"
    20:03 28.12.2016
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    Съемки всех сцен с Фишер для восьмого эпизода завершились еще в июле и сейчас они находятся в стадии послесъемочного монтажа. Всего Фишер снялась в пяти частях "Звездных войн".
    Керри Фишер
    О чем пишут в мире: смерть "принцессы Леи", премьер Японии – в Перл-Харборе
    13:18 28.12.2016
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    Скончалась голливудская актриса Керри Фишер, США готовятся огласить санкции против РФ по обвинениям во «вмешательстве в американские выборы», а премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершил исторический визит в Перл-Харбор.
    Умерла Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в Звездных войнах
    Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах" 
    23:59 27.12.2016
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    Умерла "принцесса Лея". На 61-м году скончалась актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в "Звездных войнах". Причиной стал сердечный приступ: актриса, по сообщениям, почувствовала себя плохо во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.
    Керри Фишер
    Голливудская актриса Керри Фишер. Справка
    22:48 27.12.2016
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    27 декабря 2016 года Кэрри Фишер скончалась. У актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона (Великобритания) в Лос-Анджелес (США). Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.
    Актриса Керри Фишер
    Умерла актриса Керри Фишер
    21:26 27.12.2016
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    Представитель семьи Саймон Холс сообщил: "С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы – ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55".
    Актриса Керри Фишер
    Состояние актрисы Керри Фишер стабилизировалось – СМИ
    10:42 24.12.2016
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    Брат актрисы сообщил, что она находится в больнице Лос-Анджелеса и уже "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.
    Актриса Керри Фишер
    "Принцесса Лея" Керри Фишер госпитализирована в тяжелом состоянии
    02:14 24.12.2016
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    У 60-летней актрисы, наиболее известной по роли принцессы Леи в киноэпопеи "Звездные войны", случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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