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    Кеннет Рот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Погибший мужчина в троллейбусе после обстрела в Донецке
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    16:03 25.01.2015
    295Отношение мира к ситуации в Украине
    Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch, также высказал неудовлетворенность в связи с ходом расследований преступлений.
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    Если гибнет один человек – это трагедия, если сто человек – статистика. Конфликт на востоке Украины обнажил проблемы с ведением учета погибших. Цифры потерь приблизительны.
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    Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что правительство Украины направит распоряжение ВСУ в Донбассе о запрете применения подобного рода вооружения.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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