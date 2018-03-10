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    Монсеррат Кабалье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Монтсеррат Кабалье. Архивное фото
    Монсеррат Кабалье приговорили к 6 месяцам тюрьмы за неуплату налогов
    00:51 16.12.2015
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    Как сообщают СМИ, легендарная певица признала свою вину – в зале заседания она лично не присутствовала, а показания давала по видеосвязи, сославшись на плохое состояние здоровья.
    Испанская певица Монтсеррат Кабалье
    Монсеррат Кабалье заподозрили в уклонении от уплаты налогов
    07:43 30.04.2014
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    Монсеррат Кабалье может оказаться на скамье подсудимых по подозрению в неуплате налогов. Иск был подан прокуратурой Барселоны.
    Оперная певица Монсеррат Кабалье
    Монсеррат Кабалье удостоена ордена Чести Армении
    10:51 09.06.2013
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    Президент Армении Серж Саргсян вручил орден Чести всемирно известной испанской оперной певице Монсеррат Кабалье.
    Монтсеррат Кабалье
    Баку выразил Мадриду протест в связи с поездкой Кабалье в Карабах
    17:12 06.06.2013
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    МИД считает любые совершаемые без уведомления азербайджанской стороны поездки на оккупированные Арменией территории страны незаконными и наносящими ущерб процессу мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
    Монтсеррат Кабалье
    Монсеррат Кабалье выписалась из больницы и продолжит лечение дома
    08:16 01.11.2012
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    Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье выписалась из больницы Барселоны, где находилась на лечении после травм, полученных в Екатеринбурге в октябре этого года.
    Монтсеррат Кабалье
    Монсеррат Кабалье, госпитализированная в Барселоне, отменила гастроли
    22:56 23.10.2012
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    В настоящее время состояние Монсеррат не вызывает опасения у врачей. Она идет на поправку, цитируют испанские СМИ неназванного источника.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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