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    Хуан Карлос I

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Хуан Карлос I
    Король Испании пытается убедить Кристину отказаться от прав престолонаследия
    22:48 30.12.2014
    64
    "Оставь это мне, я ее отец", - примерно такой совет дал недавно Хуан Карлос своему сыну, нынешнему главе государства Фелипе VI, по поводу Кристины. В настоящее время Кристина - шестая в списке на престолонаследие.
    Король Испании Хуан Карлос I
    Король Испании подписал закон об отречении - ТВ
    22:20 18.06.2014
    67
    Король Испании Хуан Карлос подписал в среду закон о своем отречении от престола, передает испанский телеканал 24 Horas. Его сын, принц Астурийский Фелипе, в четверг присягнет на верность испанскому народу перед парламентом.
    Боец народного ополчения демонстрирует мушку автомата
    Хроника 11 июня: снайперы Славянска и газовые перспективы
    12:29 12.06.2014
    8087Украина и РФ: переговоры по газу
    В эпицентре событий прошедшего дня снова оказался Славянск. Также в среду Украина и РФ обсуждали газовые контракты. Непризнанные республики на востоке Украины взывают к мировому сообществу. Подробнее - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Король Испании Хуан Карлос I
    Испанский парламент принял закон об отречении короля
    16:28 11.06.2014
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    Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) принял закон об отречении короля Хуана Карлоса. "За" проголосовали 299 депутатов, "против" - 19, еще 23 воздержались.
    Антимонархические протесты в Испании
    Акции за отмену монархии вновь вспыхнули в Испании
    09:26 08.06.2014
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    Волна антимонархических протестов с требованием о проведении референдума снова прокатилась по Испании спустя несколько дней после того, как король Хуан Карлос объявил об отречении от престола.
    Король Испании Хуан Карлос I
    Король Испании Хуан Карлос отрекается от престола в пользу сына - СМИ
    13:57 02.06.2014
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    Король Испании Хуан Карлос отрекается от престола в пользу сына принца Фелипе, сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьера Мариано Рахоя.
    Виктор Янукович
    Янукович уверен в дальнейшем развитии отношений с Испанией
    11:52 05.01.2013
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    Президент Украины Виктор Янукович поздравил короля Испании Хуана Карлоса I с днем рождения и выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного украинско-испанского сотрудничества.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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