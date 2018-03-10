"Оставь это мне, я ее отец", - примерно такой совет дал недавно Хуан Карлос своему сыну, нынешнему главе государства Фелипе VI, по поводу Кристины. В настоящее время Кристина - шестая в списке на престолонаследие.
Король Испании Хуан Карлос подписал в среду закон о своем отречении от престола, передает испанский телеканал 24 Horas. Его сын, принц Астурийский Фелипе, в четверг присягнет на верность испанскому народу перед парламентом.
В эпицентре событий прошедшего дня снова оказался Славянск. Также в среду Украина и РФ обсуждали газовые контракты. Непризнанные республики на востоке Украины взывают к мировому сообществу. Подробнее - в кратком обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".