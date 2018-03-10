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    Холли Берри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Актриса Холли Берри
    Холли Берри подала на развод под псевдонимом
    18:18 28.10.2015
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    Как следует из попавшего к журналистам документа, Берри подписалась именем "Хол Мария" (Мария — ее второе имя), а ее супруг, французский актер Оливье Мартинес фигурирует в бумагах как Оливер Мартин.
    Актриса Холли Берри
    Голливудская актриса Холли Берри родила сына
    10:49 06.10.2013
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    Американская актриса Холли Берри вновь стала мамой, родив второго ребенка. Берри известна ролями в фильмах "Флинтстоуны", "Приказано уничтожить", "Женщина-кошка", трилогии "Люди Икс".
    Актриса Холли Берри
    Актриса Холли Берри ждет ребенка от Оливье Мартинеса
    10:39 06.04.2013
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    Это будет уже второй ребенок американской кинозвезды, которая в 2008 году от модели Габриэля Обри родила дочь Налу.
    Холли Берри
    Возлюбленные Холли Берри подрались в ее доме
    08:42 23.11.2012
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    Разнять мужчин смогли только прибывшие по вызову полицейские. В результате у Обри оказалось сломано ребро и ушиблено лицо, а Мартинес серьезно повредил руку и шею.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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