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    Хью Лори

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Надежда Савченко после рассмотрения Верховным судом РФ приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху
    Фотоитоги 26 октября: Савченко в Москве, протест под ГПУ, звезда Хью Лори 
    18:25 26.10.2016
    419Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу о гибели журналистов ВГТРК в Донбассе, в среду утром приехала в Верховный суд России, который рассматривал апелляцию по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.
    Хью Лори получил звезду на голливудской Аллее славы
    Хью Лори и его звезда на Аллее славы 
    13:25 26.10.2016
    164
    Актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы. По его словам, всю жизнь ему сопутствовала невероятная удача. Он добавил, что "ее было так много, что почти каждый день я жду, что мне на голову упадет рояль".
    Хью Лори получил звезду на голливудской Аллее славы
    Хью Лори получил звезду на голливудской Аллее славы
    11:15 26.10.2016
    84
    Актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы. По его словам, всю жизнь ему сопутствовала невероятная удача. Он добавил, что "ее было так много, что почти каждый день я жду, что мне на голову упадет рояль".
    Актер и музыкант Хью Лори. Архивное фото
    Актер Хью Лори отмечает 55-летний юбилей
    10:02 11.06.2014
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    В 2011 году журнал GQ France наградил Лори титулом Международной звезды года, а в Книге рекордов Гиннеса он отмечен как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию.
    Концерт Хью Лори в Кремле
    Хью Лори махнул виски и устроил "короткое замыкание" в Кремле
    10:54 05.06.2013
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    Британский актер Хью Лори, звезда сериала "Доктор Хаус", презентовал во вторник вечером в Москве свой второй студийный альбом Didn't It Rain, устроив в Государственном Кремлевском дворце невероятное шоу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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