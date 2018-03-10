Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу о гибели журналистов ВГТРК в Донбассе, в среду утром приехала в Верховный суд России, который рассматривал апелляцию по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы. По его словам, всю жизнь ему сопутствовала невероятная удача. Он добавил, что "ее было так много, что почти каждый день я жду, что мне на голову упадет рояль".
Актер получил именную звезду на голливудской Аллее славы. По его словам, всю жизнь ему сопутствовала невероятная удача. Он добавил, что "ее было так много, что почти каждый день я жду, что мне на голову упадет рояль".
Британский актер Хью Лори, звезда сериала "Доктор Хаус", презентовал во вторник вечером в Москве свой второй студийный альбом Didn't It Rain, устроив в Государственном Кремлевском дворце невероятное шоу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".