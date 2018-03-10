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    Хью Грант

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хью Грант
    Хью Грант добился значительной компенсации за прослушку
    15:34 05.02.2018
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    Британский актер Хью Грант не назвал сумму компенсации, которую получил от медиахолдинга Mirror Group? однако, согласно оценкам, речь идет о шестизначной цифре.
    Хью Грант
    Актеру Хью Гранту исполняется 55 лет 
    11:16 09.09.2015
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    Грант никогда не был женат, он известен как убежденный холостяк. У него были отношения с моделью и актрисой Элизабет Херли и журналисткой Джемаймой Хан.
    Хью Грант
    Хью Гранту исполняется 55 лет. Биография актера
    03:19 09.09.2015
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    Известный актер начинал карьеру в труппе комиков "Шутники из Норфолка". Большую популярность ему принесла романтическая комедия "Четыре свадьбы и одни похороны".
    Хью Грант
    Хью Грант получил крупную выплату от таблоида за телефонный скандал
    10:44 22.12.2012
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    Точная сумма компенсации не называется. Общественная кампания Hacked Off была создана людьми, ставшими жертвами прослушивания телефонов британскими газетами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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