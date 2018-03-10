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    Хизер Науэрт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаги США и Украины. Архивное фото
    США одобрили поставки Украине оборонительного вооружения - официально
    03:11 23.12.2017
    330Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что США решили "поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части усилий по оказанию помощи по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета".
    Вашингтон. Архивное фото
    США призвали задействовать "все ресурсы" для поимки убийц Шеремета
    22:30 20.07.2017
    123Годовщина убийства Павла Шеремета
    Госдепартамент с сожалением отметил, что никто не был привлечен к ответственности за убийство журналиста. С соответствующим заявлением выступила представитель госдепа Хизер Науэрт.
    Флаг США. Архивное фото
    "Беспокоящая тенденция". США обратились к РФ из-за "Свидетелей Иеговы"
    21:07 19.07.2017
    1457
    Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщает, что решение ВС РФ против "Свидетелей Иеговы" - "еще одно свидетельство беспокоящей нас тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России".
    Флаг США
    США обеспокоены заявлениями о создании Малороссии
    23:02 18.07.2017
    774Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила, что "так называемые сепаратисты хотят новое государство". По ее словам, США обеспокоены, но не готовы давать комментарии.
    Крушение малайзийского Boeing в Украине
    Нидерланды способны провести расследование по делу MH17 - США
    23:48 17.07.2017
    335Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон продолжит "поддерживать усилия объединенной следственной группы и призывают другие страны к полноценному сотрудничеству ради установления справедливости".
    Флаг США
    США сообщили о "небольшом прогрессе" в ситуации вокруг Катара
    22:45 13.07.2017
    72Дипломатическая блокада Катара
    Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила, что Катар и США начнут проводить "регулярные консультации на высоком уровне по контртерроризму".
    Флаг США
    США не против, если Киев и Москва начнут договариваться вне "Минска-2"
    22:04 20.06.2017
    879Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Как заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, Вашингтон хочет, чтобы Киев и Москва "продвигались вперед в рамках Минска сейчас", хотя не против "других каналов".
    Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари (слева) во время встречи по Сирии в Астане
    О чем пишут в мире: соглашения в Астане, праздник республиканцев в США
    12:21 05.05.2017
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    США настороженно отнеслись к соглашению в Астане по Сирии, республиканцы пытаются демонтировать Obamacare, во Франции ищут источник слухов о Макроне, а герцог Эдинбургский Филипп с осени прекращает официальную деятельность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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