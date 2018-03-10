Представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что США решили "поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части усилий по оказанию помощи по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета".
Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщает, что решение ВС РФ против "Свидетелей Иеговы" - "еще одно свидетельство беспокоящей нас тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России".
Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон продолжит "поддерживать усилия объединенной следственной группы и призывают другие страны к полноценному сотрудничеству ради установления справедливости".
США настороженно отнеслись к соглашению в Астане по Сирии, республиканцы пытаются демонтировать Obamacare, во Франции ищут источник слухов о Макроне, а герцог Эдинбургский Филипп с осени прекращает официальную деятельность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".