наверх
10.03.201822:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Хельга Шмид

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заключительная сессия украинской недели в Европарламенте
    ЕК продолжает готовить документ об отмене виз для Украины – ЕВС
    13:28 02.03.2016
    237Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Еврокомиссия готовит законодательную инициативу о безвизовом режиме, учитывая обязательства, взятые Киевом. По словам политдиректора Европейской внешнеполитической службы, в ЕС приближаются "к концу пути по визовой либерализации" с Украиной.
    Заключительная сессия украинской недели в Европарламенте
    ЕС призвал Украину выполнить обязательства по минским соглашениям
    12:30 02.03.2016
    2090Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Соответствующее заявление сделала в среду политдиректор Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид в ходе выступления на заключительной сессии "украинской недели" в Европарламенте.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана. Архивное фото
    Двусторонние встречи Ирана и стран "шестерки" начнутся 2 марта
    23:13 27.02.2015
    87Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Заседанию будет предшествовать ряд двусторонних встреч членов "шестерки" и Ирана, начиная со 2 марта, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
    Переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве. Архивное фото
    ЕС оценил переговоры "шестерки" и Ирана как "серьезные и полезные"
    04:06 19.01.2015
    56
    С иранской стороны в переговорах принял участие замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи. Он также отметил полезность проведенных переговоров, подчеркнув, что "пока еще рано судить о прогрессе, но мы пытаемся устранить разногласия".
    Флаг ЕС
    ЕС не комментирует запись предполагаемой беседы Шмид и Томбинского
    13:13 07.02.2014
    13Скандал вокруг аудиозаписи западных политиков
    "Вряд ли, наверное. Я ничего вам не отвечу", - сказала сотрудница отдела по работе со СМИ представительства ЕС на Украине, отвечая на вопрос, может ли кто-либо прокомментировать появление записи разговора Шмид и Томбински.
    Флаг ЕС
    ЕС не будет комментировать возможный разговор замглавы дипломатии Шмид
    13:02 07.02.2014
    11Скандал вокруг аудиозаписи западных политиков
    Евросоюз не собирается комментировать попавшую в СМИ запись разговора о позиции ЕС по Украине, приписываемого замглавы дипломатии ЕС Хельге Шмид.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги

    Персоны