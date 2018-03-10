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"Вряд ли, наверное. Я ничего вам не отвечу", - сказала сотрудница отдела по работе со СМИ представительства ЕС на Украине, отвечая на вопрос, может ли кто-либо прокомментировать появление записи разговора Шмид и Томбински.