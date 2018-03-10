Еврокомиссия готовит законодательную инициативу о безвизовом режиме, учитывая обязательства, взятые Киевом. По словам политдиректора Европейской внешнеполитической службы, в ЕС приближаются "к концу пути по визовой либерализации" с Украиной.
С иранской стороны в переговорах принял участие замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи. Он также отметил полезность проведенных переговоров, подчеркнув, что "пока еще рано судить о прогрессе, но мы пытаемся устранить разногласия".
"Вряд ли, наверное. Я ничего вам не отвечу", - сказала сотрудница отдела по работе со СМИ представительства ЕС на Украине, отвечая на вопрос, может ли кто-либо прокомментировать появление записи разговора Шмид и Томбински.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.