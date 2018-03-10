Как отметил министр обороны Эстонии Ханнес Хансо, танки союзников по НАТО должны входить в Эстонию в безвизовом режиме, а не ожидать несколько дней на границе, когда будут оформлены необходимые документы.
Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо пояснил запрет на въезд ансамбля тем, что между странами приостановлено военное сотрудничество. Это уже второй запрет со стороны Эстонии на выступление российских артистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".