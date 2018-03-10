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    Халк (футболист)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Игрок Монако Рикарду Карвалью (слева) и игрок Зенита Халк
    Бразилец Халк продлил контракт с питерским "Зенитом"
    19:16 16.02.2015
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    Знаменитый бразильский футболист продлил договор с питерским клубом до 2019 года. Халк выступает за "Зенит" с 2013 года.
    Игрок сборной Бразилии Халк
    Денилсон считает, что Халк играет в России только из-за денег
    07:55 13.07.2014
    139Чемпионат мира по футболу 2014
    "Есть финансовые причины (почему Халк играет в России), в этом все дело, но это лишь мое мнение. Его хозяева очень много заплатили, чтобы перевезти из Португалии в Россию", - сказал Денилсон.
    Игрок сборной Бразилии Халк
    Халк: надо благодарить бога даже в худшие моменты жизни
    10:55 09.07.2014
    103Чемпионат мира по футболу 2014
    "Даже в худшие моменты жизни мы должны благодарить бога... У нас есть Господь! Мы благодарим его за все. Жизнь учит тех, кто хочет учиться. Я не собираюсь сдаваться, и я люблю свою страну", - сказал Халк.
    Игрок сборной Бразилии Халк
    Халк и Эменике оказались самыми неэффективными форвардами на ЧМ
    15:37 03.07.2014
    47Чемпионат мира по футболу 2014
    Оба форварда совершили по 11 ударов, не забив при этом ни разу. Такой же показатель у хавбека нигерийцев Огени Онази.
    Футбол. РФПЛ. Матч Локомотив - Зенит. Халк
    Руководство ФК "Зенит" одобрило переход нападающего Халка в "Арсенал"
    10:37 05.06.2014
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    Руководство футбольного клуба "Зенит" приняло предложение лондонского "Арсенала" о переходе в стан "канониров" бразильского форварда Халка, сообщает журналист NBC Майкл Стэффорд в своем микроблоге в Twitter.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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