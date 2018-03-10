"Даже в худшие моменты жизни мы должны благодарить бога... У нас есть Господь! Мы благодарим его за все. Жизнь учит тех, кто хочет учиться. Я не собираюсь сдаваться, и я люблю свою страну", - сказал Халк.
Руководство футбольного клуба "Зенит" приняло предложение лондонского "Арсенала" о переходе в стан "канониров" бразильского форварда Халка, сообщает журналист NBC Майкл Стэффорд в своем микроблоге в Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".