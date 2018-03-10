Во встрече "нормандской четверки" примет участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртуглур Апакан, а также Хайди Тальявини, которая ранее заявила, что покинет пост представителя ОБСЕ в контактной группе.
Работа прошла в конструктивном русле, был заложен фундамент для урегулирования всех вопросов за столом переговоров, заявила представитель ОБСЕ на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Хайде Тальявини.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".