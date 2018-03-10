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    Хайде Тальявини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Встреча глав МИД нормандской четверки в Париже. Архивное фото
    Нормандская четверка обсудит в Париже выполнение минских соглашений
    02:43 10.06.2015
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    Во встрече "нормандской четверки" примет участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртуглур Апакан, а также Хайди Тальявини, которая ранее заявила, что покинет пост представителя ОБСЕ в контактной группе.
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    Рабочие подгруппы заложили в Минске фундамент для переговоров - ОБСЕ
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