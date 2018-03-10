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    Хаяо Миядзаки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хаяо Миядзаки
    Культовый японский мультипликатор Миядзаки начал создание нового фильма
    15:24 19.05.2017
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    Согласно информации, японский режиссер Хаяо Миядзаки принял решение отменить свой уход из мультипликации и начал создание нового полнометражного фильма.
    Хаяо Миядзаки
    Режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки отмечает во вторник 75-летие
    01:12 05.01.2016
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    Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki) родился 5 января 1941 года в Токио. В детстве будущий режиссер в основном был занят рисованием самолетов, а авиация стала одним из его главных увлечений на всю жизнь.
    Хаяо Миядзаки
    Японский режиссер Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
    15:22 14.07.2015
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    Для японского мультипликатора это первый опыт создания картин с использованием компьютерной графики. Новая картина будет длиться около 10 минут. Ее представят публике предположительно через три года в музее Ghibli в Японии.
    Работа фондовой биржи
    Японские финансисты со страхом ждут показа мультфильма Миядзаки
    17:15 05.09.2013
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    Они поясняют, что японские финансовые круги опасаются так называемого "закона Дзибли", согласно которому после показа произведений Миядзаки в первую пятницу месяца цены на акции резко падают, а курс иены растет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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