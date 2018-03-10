Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki) родился 5 января 1941 года в Токио. В детстве будущий режиссер в основном был занят рисованием самолетов, а авиация стала одним из его главных увлечений на всю жизнь.
Для японского мультипликатора это первый опыт создания картин с использованием компьютерной графики. Новая картина будет длиться около 10 минут. Ее представят публике предположительно через три года в музее Ghibli в Японии.
Они поясняют, что японские финансовые круги опасаются так называемого "закона Дзибли", согласно которому после показа произведений Миядзаки в первую пятницу месяца цены на акции резко падают, а курс иены растет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".