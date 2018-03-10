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Тег
Хаби Алонсо
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Прокуратура Испании обвинила Хаби Алонсо в уклонении от уплаты налогов
06:46 27.02.2016
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Налоговые органы Испании недополучили с Хаби Алонсо около трех миллионов евро в период с 2009 по 2011 год, когда футболист выступал за мадридский "Реал", сообщил прокурор.
Футболист "Баварии" Хаби Алонсо отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
16:29 22.09.2015
37
Я всегда неукоснительно соблюдал все налоговые обязательства, всегда буду выступать в защиту своих интересов в рамках закона, говорится в официальном микроблоге Алонсо в Twitter.
"Бавария" подписала контракт с полузащитником Хаби Алонсо на два года
12:55 29.08.2014
29
В четверг в Мюнхене 32-летний игрок прошел медицинское обследование, а затем поставил подпись под контрактом.
Трудно переоценить вклад Хаби Алонсо в испанский футбол - дель Боске
05:39 28.08.2014
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Вклад полузащитника Хаби Алонсо в испанский футбол трудно переоценить, считает главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске.
Испанцы потеряли мотивацию, потому что много побеждали - Алонсо
08:35 19.06.2014
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Чемпионат мира по футболу 2014
Футболисты сборной Испании на чемпионате мира в Бразилии не смогли должным образом мотивировать себя, потому что уже выиграли все, что можно, заявил полузащитник команды Хаби Алонсо.
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