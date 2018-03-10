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    Хаби Алонсо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Хаби Алонсо
    Прокуратура Испании обвинила Хаби Алонсо в уклонении от уплаты налогов
    06:46 27.02.2016
    55
    Налоговые органы Испании недополучили с Хаби Алонсо около трех миллионов евро в период с 2009 по 2011 год, когда футболист выступал за мадридский "Реал", сообщил прокурор.
    Футболист Хаби Алонсо
    Футболист "Баварии" Хаби Алонсо отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
    16:29 22.09.2015
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    Я всегда неукоснительно соблюдал все налоговые обязательства, всегда буду выступать в защиту своих интересов в рамках закона, говорится в официальном микроблоге Алонсо в Twitter.
    Хаби Алонсо
    "Бавария" подписала контракт с полузащитником Хаби Алонсо на два года
    12:55 29.08.2014
    29
    В четверг в Мюнхене 32-летний игрок прошел медицинское обследование, а затем поставил подпись под контрактом.
    Хаби Алонсо
    Трудно переоценить вклад Хаби Алонсо в испанский футбол - дель Боске
    05:39 28.08.2014
    53
    Вклад полузащитника Хаби Алонсо в испанский футбол трудно переоценить, считает главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске.
    Игрок сборной Испании Хаби Алонсо (слева) и вратарь сборной Чили Клаудио Браво
    Испанцы потеряли мотивацию, потому что много побеждали - Алонсо
    08:35 19.06.2014
    89Чемпионат мира по футболу 2014
    Футболисты сборной Испании на чемпионате мира в Бразилии не смогли должным образом мотивировать себя, потому что уже выиграли все, что можно, заявил полузащитник команды Хаби Алонсо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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