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    Джеб Буш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Джеб Буш
    Джеб Буш объявил, что выбывает из президентской гонки в США
    05:57 21.02.2016
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    Буш, сын и брат бывших президентов США и бывший губернатор штата Флорида, собрал более 100 миллионов долларов на свою кампанию, но в Южной Каролине продемонстрировал очередной разочаровывающий результат.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    Китай, мусульманский вопрос и война: жаркие дебаты республиканцев в США
    13:00 15.01.2016
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    Лидеры республиканской гонки за пост президента США в четверг вновь подвергли критике политику администрации нынешнего главы государства Барака Обамы и поспорили между собой по поводу гражданства, приезда в страну мусульман и торговли с Китаем.
    Джеб Буш
    Джеб Буш назвал Хиллари Клинтон катастрофой для безопасности США
    05:11 15.01.2016
    191Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Младший из политического клана Бушей обвинил бывшего госсекретаря США в том, что она "несет ответственность за нападение террористов на американское консульство в ливийском городе Бенгази.
    Кандидат в президенты США от Республиканской Дональд Трамп
    Президентские выборы в США 2016: смена вектора, смена лидера
    19:00 05.01.2016
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    Волна мигрантов в страны ЕС, теракты в Париже и ряде других стран, оказали определенное влияние на вектор развития президентских выборов в США.
    Джеб Буш
    Джеб Буш предложил сократить налоги для корпораций США
    04:09 09.09.2015
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    Кандидат на пост президента Соединенных Штатов предлагает сократить налогообложение прибыли корпораций в рамках масштабной налоговой реформы.
    Джеб Буш
    Джеб Буш пожаловался на высокие налоги в США
    03:35 01.07.2015
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    Кандидат на пост президента США подсчитал, что за последние тридцать лет выплатил государству в качестве налогов 36 процентов от общей суммы доходов.
    Массовое убийство в церкви США
    Хиллари Клинтон и Джеб Буш едва разминулись со стрельбой в Чарлстоне
    09:47 18.06.2015
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    Претендент на республиканскую номинацию Джеб Буш планировал провести предвыборное мероприятие в Чарлстоне в четверг. После сообщений о стрельбе мероприятие было отменено.
    Джеб Буш
    Республиканец Джеб Буш будет баллотироваться на пост президента США
    00:13 16.06.2015
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    62-летний экс-губернатор Флориды считается ключевым претендентом на главный пост в стране от Республиканской партии. В случае успеха он будет третьим представителем семейства Бушей, ставшим президентом.
    Джеб Буш
    Джеб Буш официально выдвинет свою кандидатуру на пост президента США
    09:10 15.06.2015
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    В понедельник ожидается официальное заявление бывшего губернатора Флориды Джеба Буша о выдвижении на пост главы государства. Буш является сыном 41-го и братом 43-го президентов США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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