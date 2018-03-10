Буш, сын и брат бывших президентов США и бывший губернатор штата Флорида, собрал более 100 миллионов долларов на свою кампанию, но в Южной Каролине продемонстрировал очередной разочаровывающий результат.
Лидеры республиканской гонки за пост президента США в четверг вновь подвергли критике политику администрации нынешнего главы государства Барака Обамы и поспорили между собой по поводу гражданства, приезда в страну мусульман и торговли с Китаем.
62-летний экс-губернатор Флориды считается ключевым претендентом на главный пост в стране от Республиканской партии. В случае успеха он будет третьим представителем семейства Бушей, ставшим президентом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".