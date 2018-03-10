О своей отставке из киевского клуба российский специалист узнал только после появления соответствующего объявления на сайте "Динамо". Но Семин заверил, что это решение руководства не стало для него громом среди ясного неба.
Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин заявил, что его команда считает образцом для подражания футбол в исполнении сборной Испании и "Барселоны", основанный на контроле мяча и большом количестве мелких и средних передач.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".