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    Юрий Семин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Юрий Семин
    Юрий Семин ушел с поста главного тренера ФК "Анжи"
    12:12 29.09.2015
    103
    Махачкалинский клуб, который после десяти туров набрал шесть очков, прекратил сотрудничество с бывшим главным тренером киевского "Динамо" и московского "Торпедо".
    Юрий Семин
    Юрий Семин покинул пост главного тренера азербайджанского ФК "Габала"
    12:33 23.05.2014
    12
    Азербайджанский футбольный клуб "Габала" объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды.
    Представление нового тренера ФК Динамо (Киев) Юрия Семина
    Семин официально возглавил азербайджанский футбольный клуб "Габала"
    14:54 29.05.2013
    5
    Известный российский специалист Юрий Семин назначен главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Габала", сообщается на официальном сайте команды.
    Юрий Семин
    Семин заявил, что у него нет претензий к киевскому "Динамо"
    16:13 14.11.2012
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    О своей отставке из киевского клуба российский специалист узнал только после появления соответствующего объявления на сайте "Динамо". Но Семин заверил, что это решение руководства не стало для него громом среди ясного неба.
    Юрий Семин
    Семин поблагодарил киевское "Динамо" за совместную работу
    16:17 25.09.2012
    11
    Тренер, под руководством которого динамовцы выигрывали чемпионат Украины и выходили в полуфинал Лиги Европы, признался, что ему было непросто прощаться с игроками.
    Хацкевич провел первую тренировку "Динамо" после отставки Семина
    15:44 25.09.2012
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    Отвечая на вопрос, кто будет руководить командой в матче чемпионата Украины против луганской "Зари" 28 сентября, Хацкевич заявил, что "вскоре по этому поводу будет сделано официальное заявление".
    Футбол. Тренировка ФК Динамо
    Игнатьев заявил, что не удивлен увольнением из "Динамо"
    19:31 24.09.2012
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    Увольнение из киевского футбольного клуба "Динамо" не стало неожиданностью для Бориса Игнатьева, который работал в тренерском штабе киевлян под руководством Юрия Семина.
    Семин заявил, что не знает о своем увольнении из киевского "Динамо"
    16:31 24.09.2012
    7
    Юрий Семин сказал, что руководство киевского футбольного клуба "Динамо" не сообщало ему об увольнении из команды, которую он тренирует с 2010 года.
    Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Бешикташ
    Семин уволен с поста главного тренера киевского ФК "Динамо"
    16:05 24.09.2012
    9
    Киевское "Динамо" отправило в отставку с поста главного тренера Юрия Семина после поражения от донецкого "Шахтера" в Кубке Украины.
    Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Бешикташ
    "Шахтер" хорошо контратаковал в игре Кубка Украины с "Динамо" - Семин
    09:16 24.09.2012
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    Футболисты донецкого "Шахтера" великолепно сыграли на контратаках в матче с киевским "Динамо" в 1/16 финала Кубка Украины, заявил главный тренер "бело-голубых" Юрий Семин.
    Главный тренер Динамо Юрий Семин
    Футболисты "Динамо" проиграли "ПСЖ" стандартные положения - Семин
    08:44 19.09.2012
    1
    "На таком уровне нельзя допускать ошибки, которые мы допустили в этом матче. Мы опять проиграли все стандартные положения в период с 20-й по 30-ю минуты", - сказал Семина.
    Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Бешикташ
    Киевское "Динамо" считает ориентиром футбол "Барселоны" - Семин
    16:39 17.09.2012
    2
    Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин заявил, что его команда считает образцом для подражания футбол в исполнении сборной Испании и "Барселоны", основанный на контроле мяча и большом количестве мелких и средних передач.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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