По словам народного артиста, декоммунизация, которая является одним из значительных событий в украинской истории в последние годы, должна была начаться сразу же после развала Советского союза, при образовании независимости.
Как отметил Юрий Рыбчинский, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро, а в Эстонии потратили 12 миллионов евро. Отмечается, что бюджет Евровидения в Киеве составляет около 30 млн евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.