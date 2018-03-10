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    Юрий Лужков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Юрий Лужков
    Экс-мэр Москвы Лужков внесен в "черный список" Грузии
    15:48 11.05.2017
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    Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке.
    Юрий Лужков. Архивное фото
    Лужков собирается выйти из больницы через день-два
    18:10 23.12.2016
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    Экс-мэр Москвы Юрий Лужков пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Через день-другой он надеется выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого.
    Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
    Жизнь Лужкова вне опасности – представитель экс-мэра
    15:46 23.12.2016
    205
    По информации представителя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-политик не находится в госпиталя в Лапино, его жизни ничего не угрожает.
    Юрий Лужков
    Экс-мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован - СМИ
    15:04 23.12.2016
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    По информации СМИ, бывший мэр Москвы Юрий Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, об экстренной госпитализации речь не идет.
    Юрий Лужков. Архивное фото
    "Альянс зеленых" поддержит Лужкова в случае его выдвижения в Крыму
    13:32 11.04.2014
    19Присоединение Крыма к РФ
    "Альянс зеленых и социал-демократов" готов поддержать экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, если он выдвинется в качестве кандидата на пост главы Крыма или Севастополя.
    Юрий Лужков
    Лужков не планирует выдвигаться на выборах в Крыму и Севастополе
    13:10 11.04.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который руководил столицей 18 лет и был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики Крым или Севастополя на ближайших выборах.
    Юрий Лужков
    Лужков написал пьесу в стихах о греческой демократии
    19:11 27.03.2013
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    Начитается пьеса со слов глашатая: "Афины, слушайте, слушайте, слушайте! / Сейчас Фрасибул будет говорить / О том, как раньше афиняне жили, / А также и о том, как предстоит нам жить".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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