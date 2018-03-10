Экс-мэр Москвы Юрий Лужков пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Через день-другой он надеется выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который руководил столицей 18 лет и был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики Крым или Севастополя на ближайших выборах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".