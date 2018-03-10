Член парламентской фракции БПП Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор единственное, с чем он может согласиться - "антикоррупционные палаты в старых судах". Его позицию поддержал и президент Петр Порошенко.
Во время заседания суда в Святошинском райсуде Киева в понедельник генпрокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту Виктору Януковичу, который находится на территории РФ, подозрение в государственной измене.
По словам генерального прокурора, находясь в СИЗО, он сначала думал исключительно о месте, однако потом решил отказаться от нее. В то же время Луценко обещает привлечь к ответственности тех, "кто грабил и убивал".
Народный депутат Мустафа Найем по итогам заседания фракции БПП в среду вечером заявил, что было принято стратегическое решение о том, что премьер-министр Арсений Яценюк должен уйти в течение трех месяцев.
Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".