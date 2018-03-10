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    Юрий Лупенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко выступил против создания антикоррупционного суда - нардеп
    00:43 15.09.2017
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    Член парламентской фракции БПП Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор единственное, с чем он может согласиться - "антикоррупционные палаты в старых судах". Его позицию поддержал и президент Петр Порошенко.
    Юрий Луценко
    Попытка №4. Комитет ВР рассмотрит представление Луценко на нардепа Полякова
    06:44 06.07.2017
    165Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Регламентный комитет Верховной Рады в четверг рассмотрит несколько представлений генерального прокурора Юрия Луценко относительно нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова.
    Юрий Луценко
    Луценко в ударе. Генпрокурор обещает новые представления на нардепов
    05:27 30.06.2017
    361Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, новые представления о снятии депутатской неприкосновенности с парламентариев следует ожидать уже осенью.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко: прокуратура вышла на решающий этап расследования аферы Курченко
    03:20 04.02.2017
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    Как сообщил генеральный прокурор, были задержаны одесские таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 миллиарда гривен из госбюджета.
    Николай Азаров. Архивное фото
    Луценко: не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение Азарову
    13:48 28.11.2016
    182Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Во время заседания суда в Святошинском райсуде Киева в понедельник генпрокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту Виктору Януковичу, который находится на территории РФ, подозрение в государственной измене.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Луценко намерен добиться снятия неприкосновенности с нардепа Скорика
    14:26 22.09.2016
    696Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам генерального прокурора, внести представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от "Оппоблока" Николая Скорика он намерен на следующей неделе.
    Юрий Луценко
    Луценко сообщил подробности гибели мужчины в Кривом Озере при задержании
    09:45 25.08.2016
    2284Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По данным генерального прокурора, в задержании принимали участие "трое врадиевских полицейских". По данным экспертизы, один из правоохранителей стрелял в уже закованного в наручники задержанного.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Нет ни одного готового дела о снятии иммунитета с нардепов – Луценко
    22:17 22.05.2016
    303Дело Новинского. Прикосновенен
    По словам нового генерального прокурора, на сегодня в ГПУ нет ни одного дела, которое позволило бы снять неприкосновенность с того или иного народного депутата.
    Юрий Луценко в камере Киевского (Лукьяновского) СИЗО
    Луценко обещает не мстить тем, кто причастен к его заключению
    21:26 22.05.2016
    526Дело Новинского. Прикосновенен
    По словам генерального прокурора, находясь в СИЗО, он сначала думал исключительно о месте, однако потом решил отказаться от нее. В то же время Луценко обещает привлечь к ответственности тех, "кто грабил и убивал".
    Юрий Луценко
    Луценко заявил, что президент не ставил четких сроков отставки Яценюка
    23:30 17.02.2016
    502Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народный депутат Мустафа Найем по итогам заседания фракции БПП в среду вечером заявил, что было принято стратегическое решение о том, что премьер-министр Арсений Яценюк должен уйти в течение трех месяцев.
    Юрий Луценко
    Луценко сомневается, что нынешняя Рада отработает всю каденцию
    02:06 09.11.2015
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    Как заявил лидер пропрезидентской фракции в парламенте, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" выиграл местные выборы, прошедшие 25 октября, и готов к выборам парламентским.
    Блюдо национальной украинской кухни
    Бунт пустых кастрюль, или Украинский борщ как роскошь
    17:25 07.11.2015
    3261
    Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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