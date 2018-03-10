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    Юрий Любимов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Прощание москвичей с Юрием Любимовым
    Москвичи прощаются с Юрием Любимовым 
    16:55 08.10.2014
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    Проститься с народным артистом пришли министр культуры РФ, глава столичного департамента культуры Сергей Капков, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, художник Борис Мессерер а также коллеги и поклонники.
    Умер режиссер Юрий Любимов
    Москва прощается с Юрием Любимовым
    09:20 08.10.2014
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    Режиссер Юрий Любимов скончался 5 октября в Боткинской больнице в Москве на 98 году жизни.
    Визит Юрия Любимова в город Данилов Ярославской области
    Департамент культуры Москвы возьмет на себя организацию похорон Любимова
    19:39 05.10.2014
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    Прощание с режиссером Юрием Любимовым, который скончался на 98-м году жизни, скорее всего, пройдет в Театре Вахтангова, департамент культуры Москвы возьмет на себя расходы и вопросы по организации похорон, сказал РИА Новости глава департамента Сергей Капков.
    Умер режиссер Юрий Любимов
    Прощание с режиссером Любимовым пройдет в среду утром
    16:14 05.10.2014
    183
    Гражданская панихида и прощание с режиссером Юрием Любимовым состоится в среду в 10.00 в Государственном академическом театре им. Вахтангова, после чего его похоронят на Донском кладбище, сообщил РИА Новости в воскресенье директор театра Кирилл Крок.
    Умер режиссер Юрий Любимов. Видео
    Умер режиссер Юрий Любимов 
    14:25 05.10.2014
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    Основатель московского Театра на Таганке Юрий Любимов скончался в Боткинской больнице в Москве.
    Юрий Любимов. Архивное фото
    Юрий Любимов. Справка
    11:45 05.10.2014
    434
    Режиссер, актер, педагог, народный артист России Юрий Петрович Любимов родился 30 (19 по старому стилю) сентября 1917 года в городе Ярославле.
    Юрий Любимов
    Режиссер Юрий Любимов скончался в Москве
    11:25 05.10.2014
    346
    Основатель московского Театра на Таганке Юрий Любимов скончался в Боткинской больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник в столичном департаменте здравоохранения.
    Юрий Любимов. Архивное фото
    Режиссер Юрий Любимов госпитализирован в тяжелом состянии
    04:36 03.10.2014
    152
    Источник в медицинских кругах сообщил, что за состоянием пациента ведется постоянный контроль, будут проведены все необходимые обследования.
    Вице-президент и исполнительный директор Динамо Юрий Любимов
    Скончался вице-президент ФК "Динамо" (Москва) Юрий Любимов
    22:22 08.05.2014
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    Вице-президент и член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Любимов скончался в четверг на 63-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте команды.
    Пресс-конференция Ю.Любимова
    Режиссер Юрий Любимов выписан из больницы в Москве
    15:28 26.11.2012
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    Режиссер Юрий Любимов, который был госпитализирован в ГКБ №23, в понедельник выписан домой после полутора месяцев лечения. Любимов был госпитализирован в кардиологию 12 октября.
    Пресс-конференция Ю.Любимова
    Любимова в понедельник выпишут из больницы
    09:37 26.11.2012
    4
    Любимов был госпитализирован в кардиологию 12 октября. На утро 23 октября врачи ГКБ №23 оценивали его состояние как средней степени тяжести.
    Режиссер Юрий Любимов
    Юрий Любимов остается в больнице, но продолжает работать
    18:04 23.11.2012
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    Директор медучреждения Валерий Хрупкин отметил, что состояние режиссера позволяет ему работать в палате. "Он вовсю работает, кажется, пишет сценарий", - добавил директор.
    Юрий Любимов
    Врачи разрешают Любимову общаться только с супругой
    09:06 12.11.2012
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    Врачи пока разрешают режиссеру Юрию Любимову общаться только с супругой, несмотря на некоторое улучшение его состояния.
    Режиссер Юрий Любимов
    Состояние режиссера Любимова улучшилось - врачи
    10:30 10.11.2012
    5
    Состояние режиссера Юрия Любимова улучшилось, в пятницу его перевели из кардиореанимации в обычное отделение, сообщили в справочной медучреждения, где находится режиссер.
    Юрий Любимов
    Состояние режиссера Любимова остается стабильно тяжелым
    09:12 09.11.2012
    8
    Ранее сообщалось, что состояние Любимова сильно ухудшилось, он в коме, и врачи ежедневно собираются на консилиум и делают все от них зависящее.
    Режиссер Юрий Любимов
    Положительной динамики в состоянии здоровья Юрия Любимова пока нет
    13:27 02.11.2012
    18
    "К сожалению, состояние все еще остается стабильно тяжелым, пока положительной динамики нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что медики делают все возможное, регулярно собирается консилиум врачей.
    Пресс-конференция Ю.Любимова
    Состояние здоровья режиссера Любимова по-прежнему стабильно тяжелое
    09:58 01.11.2012
    7
    Состояние здоровья режиссера Юрия Любимова, которого госпитализировали 12 октября в Москве, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости в четверг источник в департаменте здравоохранения столицы.
    Режиссер Юрий Любимов
    Режиссер Юрий Любимов вышел из комы
    08:30 01.11.2012
    14
    Режиссер Юрий Любимов, которого госпитализировали 12 октября, вышел из комы, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева.
    Пресс-конференция Ю.Любимова
    Врачи борются за жизнь режиссера Любимова, он в коме - источник
    10:19 31.10.2012
    0
    "Юрий Петрович в тяжелом состоянии, в коме. Врачи борются за его жизнь", - сказал собеседник агентства.
    Режиссер Юрий Любимов
    Режиссер Любимов остается в больнице
    10:48 30.10.2012
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    "Любимов не приступил к репетициям, которые были запланированы на сегодня. Но в театре все готово, и все с нетерпением ждут, когда ему разрешат приступить к работе", - сказала собеседница агентства.
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