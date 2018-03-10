Проститься с народным артистом пришли министр культуры РФ, глава столичного департамента культуры Сергей Капков, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, художник Борис Мессерер а также коллеги и поклонники.
Прощание с режиссером Юрием Любимовым, который скончался на 98-м году жизни, скорее всего, пройдет в Театре Вахтангова, департамент культуры Москвы возьмет на себя расходы и вопросы по организации похорон, сказал РИА Новости глава департамента Сергей Капков.
Гражданская панихида и прощание с режиссером Юрием Любимовым состоится в среду в 10.00 в Государственном академическом театре им. Вахтангова, после чего его похоронят на Донском кладбище, сообщил РИА Новости в воскресенье директор театра Кирилл Крок.
Вице-президент и член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Любимов скончался в четверг на 63-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте команды.
"К сожалению, состояние все еще остается стабильно тяжелым, пока положительной динамики нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что медики делают все возможное, регулярно собирается консилиум врачей.
Состояние здоровья режиссера Юрия Любимова, которого госпитализировали 12 октября в Москве, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости в четверг источник в департаменте здравоохранения столицы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".