Окружной административный суд Киева удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора Украины и признал противоправным и отменил распоряжение о назначении главой правления "Черноморнефтегаз" Андрея Ильина.
Юрий Ильин родился в 1962 г в городе Рогачеве Гомельской области Белоруссии. В 1983-1991 годах Ильин служил в отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота на должностях командира взвода, командира батареи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".