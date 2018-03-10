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    Юрий Ильин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    Суд Киева отменил назначение Ильина главой "Черноморнефтегаза"
    09:41 16.05.2014
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    Окружной административный суд Киева удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора Украины и признал противоправным и отменил распоряжение о назначении главой правления "Черноморнефтегаз" Андрея Ильина.
    Севастополь
    Начгенштаба не поехал в Крым из-за утечки плана возможного ввода войск
    20:05 25.02.2014
    32Обострение ситуации в Крыму
    Начальник генштаба ВС Украины Юрий Ильин отменил поездку в Севастополь, поскольку в городе стало известно о планах по возможному использованию украинской армии для усмирения пророссийских настроений.
    Севастополь. Архивное фото
    Источник: визит начальника генштаба ВС Украины в Севастополь отложен
    19:12 25.02.2014
    10
    Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Юрий Ильин решил отложить на неопределенный срок свой визит в Севастополь, сообщил РИА Новости источник в штабе военно-морских сил Украины.
    Юрий Ильин. Справка
    21:50 19.02.2014
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    Юрий Ильин родился в 1962 г в городе Рогачеве Гомельской области Белоруссии. В 1983-1991 годах Ильин служил в отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота на должностях командира взвода, командира батареи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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