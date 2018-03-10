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    Юрий Чебан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Юрий Чебан на Олимпиаде в Рио
    Хроника 18 августа: вторжение России, дело против Коломойского, "золото" в Рио
    09:01 19.08.2016
    1114Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Порошенко не исключил полномасштабного российского вторжения в Украину, против Коломойского возобновили уголовное дело, Украина завоевала второе "золото" на Олимпиаде в Рио.
    Юрий Чебан на Олимпиаде в Рио
    Фотоитоги 18 августа: победа Чебана в Рио, Порошенко во Львове, обстрелы в Марьинке 
    18:03 18.08.2016
    231Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Рио-де-Жанейро украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ, президент Петр Порошенко побывал во Львове на церемонии закладки капсулы на месте строительства завода компании Nexans по изготовлению бортовых электросетей.
    Юрий Чебан на Олимпиаде в Рио
    "Золотой" заплыв Юрия Чебана на Олимпиаде в Рио 
    17:28 18.08.2016
    768Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Чебан стал двукратным олимпийским чемпионом — на Олимпиаде-2012 он также завоевал золотую медаль. Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинского спортсмена с победой.
    Золотой заезд Юрия Чебана. Видео
    "Золотой" финал Юрия Чебана на Олимпиаде в Рио 
    16:19 18.08.2016
    4945Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ. Серебряным призером на дистанции стал выступающий за Азербайджан Валентин Демьяненко (39,493), третье место занял бразилец Изакиас Кейрос дос Сантос (39,628).
    Юрий Чебан на Олимпиаде в Рио
    Украина завоевала второе "золото" на Олимпиаде в Рио
    15:30 18.08.2016
    2162Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Юрий Чебан стал двукратным олимпийским чемпионом - на Олимпиаде-2012 он также завоевал золотую медаль. На Олимпиаде в Рио украинец в гребле на каноэ на дистанции 200 метров показал результат 39.279.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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