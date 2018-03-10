В Рио-де-Жанейро украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ, президент Петр Порошенко побывал во Львове на церемонии закладки капсулы на месте строительства завода компании Nexans по изготовлению бортовых электросетей.
Украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ. Серебряным призером на дистанции стал выступающий за Азербайджан Валентин Демьяненко (39,493), третье место занял бразилец Изакиас Кейрос дос Сантос (39,628).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".