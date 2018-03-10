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    Юрий Чайка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Юрий Чайка
    Генпрокурор РФ сообщил о передаче Украине семи преступников
    00:59 25.04.2017
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    По данным Юрия Чайки, в 2016 году Украина выдала России 17 преступников, а в I квартале 2017 - семь. Всего в 2016 году в компетентные органы Украины было направлено 35 запросов об экстрадиции, а в 2017 - пять.
    Правый сектор
    Власти РФ обвинили сторонников "Правого сектора" в подготовке госпереворота
    12:26 26.04.2016
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    Согласно докладу генпрокурора РФ, сторонники "Правого сектора" "предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации".
    Мотор Сич
    В РФ заведено дело против фирмы, продавшей "Мотор Сичи" двигатели ракет
    11:22 26.04.2016
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    Генеральный прокурор РФ 27 апреля выступит в Совете Федерации с докладом, посвященном состоянию правопорядка и законности в стране в 2015 году.
    Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    В Госдуме просят проверить доход Коломойского от имущества в Крыму
    07:45 10.02.2015
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    Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о том, что олигарх Игорь Коломойский от своего имущества в Крыму и строительства новых линий московского метрополитена может получать доходы.
    Ситуация в Гюмри
    Армения просить передать правоохранителям страны дело об убийствах в Гюмри
    18:14 03.02.2015
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    В пресс-службе армянской Генпрокуратуры сообщили, что глава ведомства Геворг Костанян обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с ходатайством о передаче армянским правоохранительным органам производства по делу об убийствах в Гюмри.
    Юрий Чайка
    Прокуратура РФ не получала от Украины запросов о выдаче Януковича
    03:48 12.01.2015
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    По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, при поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством России.
    Виталий Ярема
    Ярема просит генпрокурора РФ обеспечить права задержанных украинцев
    18:35 03.11.2014
    229Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации, из государственных учреждений и от народных депутатов поступают обращения по поводу незаконного задержания на территории России граждан Украины Юрия Яценко и Богдана Яричевского.
    Юрий Чайка
    Генпрокурор РФ назвал необоснованными санкции Запада против России
    13:11 29.04.2014
    5Санкции в отношении России_2014
    Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает необоснованными санкции Запада в отношении России. По его словам, "это не вписывается ни в какие рамки".
    Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
    Генпрокурор РФ намерен менять облик прокуроров Крыма
    18:16 13.04.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка намерен поменять облик сотрудников крымской прокуратуры.
    Тюрьма. Архивное фото
    Крымских зэков по желанию переведут в Украину
    11:33 11.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Российские власти этапируют на Украину граждан этой страны, которые сейчас содержатся в Крыму, но хотели бы отбывать наказание на родине, объявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
    Наталья Поклонская
    Поклонская получит удостоверение из рук генпрокурора РФ
    09:50 11.04.2014
    23Присоединение Крыма к РФ
    И. о. прокурора Крыма Наталья Поклонская в пятницу первой получит служебное удостоверение из рук генпрокурора РФ Юрия Чайки, сообщила РИА Новости официальный представитель российского надзорного ведомства Марина Гриднева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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