По данным Юрия Чайки, в 2016 году Украина выдала России 17 преступников, а в I квартале 2017 - семь. Всего в 2016 году в компетентные органы Украины было направлено 35 запросов об экстрадиции, а в 2017 - пять.
Согласно докладу генпрокурора РФ, сторонники "Правого сектора" "предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации".
Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о том, что олигарх Игорь Коломойский от своего имущества в Крыму и строительства новых линий московского метрополитена может получать доходы.
В пресс-службе армянской Генпрокуратуры сообщили, что глава ведомства Геворг Костанян обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с ходатайством о передаче армянским правоохранительным органам производства по делу об убийствах в Гюмри.
И. о. прокурора Крыма Наталья Поклонская в пятницу первой получит служебное удостоверение из рук генпрокурора РФ Юрия Чайки, сообщила РИА Новости официальный представитель российского надзорного ведомства Марина Гриднева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".