По словам журналиста Юрия Бутусова, полковник контрразведки Александр Хараберюш участвовал в операции по поимке и захвату диверсионной группы "Мангуст", которая атаковала городское управление милиции и спровоцировала массовые беспорядки в Мариуполе 9 мая 2014.
В позиции украинского военно-политического руководства не заметно решения системных проблем, связанных как с серьезными нарушениями действующих договоренностей, так и с соблюдением режима прекращения огня и работой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Журналистов опять обижают! Еще не успели утихнуть страсти по Савику Шустеру, как грянул новый скандал. Теперь в центре внимания Юрий Бутусов, на которого подал в суд скандальный соратник Януковича. Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
По данным журналиста Юрия Бутусова, основанием для задержания Краснова в 2014 году стали его контакты с гражданской России Марией Коледой, которая была одним из организаторов Николаевского "антимайдана".
Как заявили в министерстве, на знаке изображены государственный флаг, знак оборонного ведомства, вышитый рушник, военнослужащий с оружием ВСУ, а также танк Т-72, который находится на оснащении украинской армии.
По мнению журналиста, совершенно скандально, что выступать в Раду пришел генпрокурор Виктор Шокин. Бутусов считает, что в демократической стране "такой генеральный прокурор мог бы явиться в Раду только для того, чтобы подать прошение об отставке".
Степан Полторак смог бы провести реформы в армии, если бы пользовался поддержкой президента и правительства, однако пока руководство страны не намерено что-либо менять в оборонных структурах. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил журналист Юрий Бутусов.
Как сообщил журналист, часто критикующий военное руководство страны, его диагноз, названный помощницей министра обороны Татьяной Рычковой "смешным", звучит как "открытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости".
Юрий Бутусов подчеркнул, что в армии не нужны реформаторы, там должны быть четко исполняющие приказы люди. Вместе с тем, в Украине, по его словам, есть политическая воля что-либо менять, но нет политической воли что-либо строить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".