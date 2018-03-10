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Журналистов опять обижают! Еще не успели утихнуть страсти по Савику Шустеру, как грянул новый скандал. Теперь в центре внимания Юрий Бутусов, на которого подал в суд скандальный соратник Януковича. Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?