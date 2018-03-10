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    Юрий Бутусов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Украинский журналист выложил в сеть фото погибшего в Сирии пилота РФ (18+)
    04:55 04.02.2018
    2536Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам журналиста Юрия Бутусова, майор ВС РФ Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".
    Машина спасателей с остатками Града в Калиновке под Винницей
    Ущерб от уничтоженных в Калиновке снарядов может превысить $600 млн - СМИ
    06:19 30.09.2017
    642Взрывы под Винницей: расследование
    По данным источников, основные потери на складе в Калиновке составляют 125 мм танковые снаряды, 122 мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм гаубичные снаряды, 82 и 120 мм мины для минометов.
    Флаги Украины и США
    Американское летальное оружие поступило в Украину - журналист
    12:27 15.08.2017
    1081
    Как сообщил журналист Юрий Бутусов, в Украину была осуществлена поставка ручных гранатометов PSRL-1, которые уже поступили на вооружение ряда подразделений.
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Бутусов: убитый в Мариуполе полковник СБУ захватывал ДРГ "Мангуст"
    00:04 03.04.2017
    1416
    По словам журналиста Юрия Бутусова, полковник контрразведки Александр Хараберюш участвовал в операции по поимке и захвату диверсионной группы "Мангуст", которая атаковала городское управление милиции и спровоцировала массовые беспорядки в Мариуполе 9 мая 2014.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Что происходит в Донбассе: две точки зрения
    17:23 30.01.2017
    14293Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Главные бои развернулись за Авдеевку. По сообщениям журналиста Юрия Бутусова, ВСУ улучшили свое тактическое положение в боях 29-30 января. В целом же ситуация на фронте - очень жесткая.
    Позиции украинских военных на Донбассе. Архивное фото
    Мир где-то там, за углом. Диверсионная деятельность по-украински
    11:54 01.07.2016
    1169Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В позиции украинского военно-политического руководства не заметно решения системных проблем, связанных как с серьезными нарушениями действующих договоренностей, так и с соблюдением режима прекращения огня и работой миссии ОБСЕ в Донбассе.
    Юрий Иванющенко
    Бутусов vs Иванющенко. Судебный иск взорвал соцсети
    14:38 28.04.2016
    1278
    Журналистов опять обижают! Еще не успели утихнуть страсти по Савику Шустеру, как грянул новый скандал. Теперь в центре внимания Юрий Бутусов, на которого подал в суд скандальный соратник Януковича. Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Юрий Иванющенко. Архивное фото
    Соратник Януковича Иванющенко подал в суд на журналиста Бутусова
    02:17 28.04.2016
    140
    Как сообщил Юрий Бутусов, Иванющенко, известный под прозвищем "Юра Енакиевский", подал на него в суд "для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации".
    Станислав Краснов
    Краснова уже задерживали по подозрению в шпионаже в пользу РФ - журналист
    06:19 04.03.2016
    1078Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По данным журналиста Юрия Бутусова, основанием для задержания Краснова в 2014 году стали его контакты с гражданской России Марией Коледой, которая была одним из организаторов Николаевского "антимайдана".
    Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
    На ж/д вокзале в Киеве группа преступников "охотится" на военных - СМИ
    02:52 24.02.2016
    1089Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Преступники входят в доверие к военным, предлагают угостить их алкоголем в ближайшем кафе, затем в стакан незаметно добавляется клофелин, после чего потерявших сознание бойцов грабят.
    Силовой разгон митинга в Киеве бойцами Беркута. Архивное фото
    "Беркутовцы", причастные к разгону Майдана, прошли переаттестацию - активист
    04:24 24.12.2015
    630Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Как сообщил журналист Юрий Бутусов, "решение комиссии по переаттестации еще не означает их автоматического зачисления в состав полиции, решает руководство полиции, это их ответственность".
    Памятный нагрудный знак Защитник Отечества
    Минобороны Украины отрицает наличие символики РФ на памятных знаках для ВСУ
    02:22 03.12.2015
    1171
    Как заявили в министерстве, на знаке изображены государственный флаг, знак оборонного ведомства, вышитый рушник, военнослужащий с оружием ВСУ, а также танк Т-72, который находится на оснащении украинской армии.
    Дорожный знак Конец Иловайска
    Стрельба в директора Киевского НИИ связана с расследованиями по АТО - журналист
    09:22 20.11.2015
    656Рост преступности в Украине
    Как отметил Юрий Бутусов, покушение на Рувина может стать серьезной проблемой для государства, потому что он играет ключевую роль в расследовании с украинской стороны крушения малайзийского Boeing.
    Игорь Мосийчук в Раде 17 сентября 2015 года
    Бутусов: основания для задержания Мосийчука очевидны
    09:39 18.09.2015
    312Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    По мнению журналиста, совершенно скандально, что выступать в Раду пришел генпрокурор Виктор Шокин. Бутусов считает, что в демократической стране "такой генеральный прокурор мог бы явиться в Раду только для того, чтобы подать прошение об отставке".
    Бои за Иловайск. Архивное фото
    Иловайск штурмовали по приказу командования АТО – документ
    05:17 28.08.2015
    3938Немирное перемирие на Донбассе.
    Получены документы, подтверждающие боевые приказы, которые руководитель сектора "Б" Антитеррористической операцией генерал-лейтенант Руслан Хомчак отдал 40-му батальону Территориальной обороны.
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    Катастрофа Boeing-777: спекулятивные пляски вокруг "Бука"
    09:42 18.08.2015
    2870Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Прошлая неделя принесла новые залпы информационной войны вокруг катастрофы малазийского Boeing-777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
    Петр Порошенко и Арсений Яценюк
    Порошенко и Яценюк не собираются реформировать армию – Бутусов
    11:33 12.08.2015
    897Слабость силовиков Украины
    Степан Полторак смог бы провести реформы в армии, если бы пользовался поддержкой президента и правительства, однако пока руководство страны не намерено что-либо менять в оборонных структурах. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил журналист Юрий Бутусов.
    Министерство обороны Украины
    В Минобороны призвали журналиста Бутусова не прятаться за "смешным диагнозом"
    02:41 07.08.2015
    955Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Как сообщил журналист, часто критикующий военное руководство страны, его диагноз, названный помощницей министра обороны Татьяной Рычковой "смешным", звучит как "открытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости".
    Украинский военный
    Армию можно реформировать только извне - Бутусов
    16:05 28.07.2015
    240
    Юрий Бутусов подчеркнул, что в армии не нужны реформаторы, там должны быть четко исполняющие приказы люди. Вместе с тем, в Украине, по его словам, есть политическая воля что-либо менять, но нет политической воли что-либо строить.
    Украинский военный
    Простое переименование офицерских званий не изменит систему - Бутусов
    15:15 28.07.2015
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    Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов подчеркнул, что офицеры должны действительно стать самостоятельными людьми, "а не винтиками, бюрократами в погонах".
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