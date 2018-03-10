По словам заместителя министра финансов Юрия Буци, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного транша.
По словам замминистра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрия Буцы, вся 4-летняя программа по сотрудничеству с МВФ составляет 17 миллиардов долларов. Прогноз возможной выборки на 2017 год - около 5,5 миллиардов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.