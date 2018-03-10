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Народный депутат Юрий Бублик заявил, что написал на имя спикера Верховной Рады заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции. При этом он считает, что Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.