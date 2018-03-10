Народный депутат Юрий Бублик заявил, что написал на имя спикера Верховной Рады заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции. При этом он считает, что Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.
Как сообщается, автомобиль, в котором находились народный депутат Украины Юрий Бублик и его помощник Андрей, сбил внезапно выбежавшего на дорогу 12-летнего мальчика Дмитрия. В результате аварии ребенок оказался в больнице.
Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Бублик в Полтаве сделал громкое заявление о событиях под стенами парламента 31 августа, в результате которых погибли трое бойцов Нацгвардии. Он обвинил в организации теракта с гранатой нынешнюю власть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".