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    Юрий Бублик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Нардеп Бублик о выходе из фракции БПП. Видео
    "Не готов отвечать за то, что чудят другие". Бублик о выходе из фракции БПП 
    18:27 23.01.2017
    770
    Народный депутат Юрий Бублик заявил, что написал на имя спикера Верховной Рады заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции. При этом он считает, что Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.
    Нардеп Бублик комментирует ДТП в Полтаве. Видео
    Нардеп Бублик прокомментировал ДТП с участием своего авто в Полтаве 
    03:45 05.03.2016
    291
    Как рассказал нардеп, автомобиль ехал со скоростью примерно 30 км/ч, и парень, выскочивший на проезжую часть, при столкновении с машиной бедром разбил лобовое стекло.
    ДТП с участием авто народного депутата Бублика в Полтаве
    Автомобиль нардепа сбил 12-летнего мальчика в Полтаве
    22:10 04.03.2016
    307
    Как сообщается, автомобиль, в котором находились народный депутат Украины Юрий Бублик и его помощник Андрей, сбил внезапно выбежавшего на дорогу 12-летнего мальчика Дмитрия. В результате аварии ребенок оказался в больнице.
    Теракт под Радой организовала власть - нардеп. Видео
    Теракт под Радой организовала власть - нардеп 
    18:59 08.09.2015
    582Расследование столкновений под Радой
    Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Бублик в Полтаве сделал громкое заявление о событиях под стенами парламента 31 августа, в результате которых погибли трое бойцов Нацгвардии. Он обвинил в организации теракта с гранатой нынешнюю власть.
    Митинг ВО Свобода под Радой с требованием провести расследование фактов коррупции в Кабмине
    "Яценюк – предатель Майдана": митинг под Верховной Радой
    14:58 07.04.2015
    4850Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Главное требование митингующих – расследовать случаи и схемы многомиллиардной коррупции, вдохновителем и покровителем которых, как утверждают активисты, стал премьер-министр Арсений Яценюк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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