наверх
10.03.201808:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Баулин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заседание Конституционного суда Украины по рассмотрению конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части правосудия
    Судебная реформа: заседание КСУ по внесению изменений в Конституцию 
    14:54 12.01.2016
    221Судебная и конституционная реформы в Украине
    Конституционный суд Украины во вторник начал рассмотрение обращения Верховной Рады по конституционности проекта судебной реформы. Обращение рассматривает коллегия из 13 судей. Председательствует глава КСУ Юрий Баулин.
    Глава Конституционного Суда Украины Юрий Баулин
    Глава Конституционного суда Баулин вышел на работу после ДТП
    10:32 23.09.2015
    252
    О том, что Юрий Баулин официально вышел на работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Конституционного суда Украины. Глава КС попал в ДТП летом, он был доставлен в реанимацию.
    На месте ДТП под Полтавой с участием Баулина
    Умер водитель главы КС после аварии под Полтавой - СМИ
    09:21 14.08.2015
    493
    По данным СМИ, водитель Юрия Баулина скончался от полученных травм в четверг, 13 августа. По неофициальным данным, из-за его смерти может быть закрыто уголовное производство касательно ДТП.
    На месте ДТП под Полтавой с участием Баулина
    Девочка, пострадавшая в ДТП с Баулиным, находится в реанимации
    19:36 27.07.2015
    344
    Девочка в реанимации мужественно борется за свою жизнь, написал глава Полтавской областной государственной администрации Валерий Головко на своей странице в Facebook.
    Крестный ход в память о князе Владимире
    Фотоитоги 27 июля: молебен в Киеве, авария под Полтавой и новая форма ВСУ 
    19:18 27.07.2015
    4401000-летие преставления князя Владимира
    В Киеве на Владимирской горке 27 июля состоялась Соборная молитва с участием прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата из разных регионов Украины. Молебен возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.
    ДТП под Полтавой
    Глава КСУ Баулин пришел в сознание после ДТП и операции - СМИ
    18:15 27.07.2015
    208
    Председатель Конституционного суда перенес операцию в Полтавской областной больнице. После оперативного вмешательства он находится в сознании и контактен.
    На месте ДТП под Полтавой с участием Баулина
    Кадры с места аварии с участием главы КСУ Баулина 
    14:42 27.07.2015
    1094
    В сети обнародованы новые кадры с места ДТП, участником которого стал глава Конституционного суда Украины Юрий Баулин. Подробнее о смертельной аварии смотрите в видео.
    ДТП под Полтавой
    Открыто уголовное дело по факту ДТП с участием главы Конституцинного суда
    12:36 27.07.2015
    125
    Министерство внутренних дел начало расследование аварии, в которой погибли три человека, а также травмы получили два человека, включая председателя КСУ Юрия Баулина.
    ДТП под Полтавой
    Число погибших в ДТП под Полтавой возросло до трех: умер 12-летний ребенок
    12:22 27.07.2015
    530
    В МВД сообщили, что ребенок умер в детской городской клинической больнице города Полтавы от полученных в результате аварии травм. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела в связи с ДТП.
    Смертельное ДТП под Полтавой
    Глава КСУ Баулин госпитализирован после ДТП под Полтавой
    10:06 27.07.2015
    272
    В пресс-службе Конституционного суда Украины не уточнили детали аварии под Полтавой, однако сообщили, что председатель суда Юрий Баулин госпитализирован в одно из медучреждений Полтавской области.
    ДТП под Полтавой
    Авария под Полтавой с участием главы КСУ Баулина: кадры с места ДТП 
    08:51 27.07.2015
    2503
    Водитель легкового автомобиля марки Toyota Camry столкнулся с автомобилем Nissan. Вследствие ДТП водитель автомобиля Nissan и его пассажир погибли. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    ДТП под Полтавой
    На месте ДТП под Полтавой с участием главы КСУ Баулина 
    08:29 27.07.2015
    1320
    В результате автомобильной аварии на 320 км автодороги "Киев-Харьков" погибли два человека, еще четыре получили ранения. По сообщению СМИ, в ДТП пострадал глава Конституционного суда Юрий Баулин.
    ДТП под Полтавой
    Глава КСУ Баулин стал участником смертельного ДТП под Полтавой - СМИ
    03:21 27.07.2015
    2445
    Вследствие ДТП водитель автомобиля Nissan и его пассажир погибли. Еще двое пассажиров Nissan – травмированы. Также травмированы водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry.
    Верховная Рада Украины в день голосования за закон, разрешающий правительству вводить мораторий на выплату внешних долгов
    Отмена неприкосновенности депутатов и судей – КС дает добро
    17:20 20.06.2015
    420
    КСУ разрешил лишать народных избранников депутатской неприкосновенности. Эксперты считают, что после этого в ряды депутатов перестанут пытаться попасть те, кто ведет незаконную деятельность и боится сесть в тюрьму.
    КС разрешил отмены неприкосновенности для депутатов и судей. Видео
    Глава КСУ о законопроекте об отмене неприкосновенности депутатов 
    13:00 19.06.2015
    107
    Сегодня действующая редакция такая, что народный депутат не может быть привлечен к ответственности, арестован или задержан без согласия Верховной Рады, заявил глава КС Юрий Баулин.
    Верховная Рада Украины в день голосования за закон, разрешающий правительству вводить мораторий на выплату внешних долгов
    Глава КСУ пояснил значение законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов
    12:45 19.06.2015
    82
    Сегодня действующая редакция такая, что народный депутат не может быть привлечен к ответственности, арестован или задержан без согласия Верховной Рады, заявил глава КС Юрий Баулин.
    Валентин Наливайченко
    Наливайченко направил в ГПУ доказательства для вынесения подозрения главе КСУ
    10:37 16.06.2015
    664Отставка Наливайченко
    В Генеральную прокуратуру направлены доказательства по узурпации власти Виктором Януковичем. Как отмечается, согласно ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), которое повлекло тяжкие последствия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны