Конституционный суд Украины во вторник начал рассмотрение обращения Верховной Рады по конституционности проекта судебной реформы. Обращение рассматривает коллегия из 13 судей. Председательствует глава КСУ Юрий Баулин.
В Киеве на Владимирской горке 27 июля состоялась Соборная молитва с участием прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата из разных регионов Украины. Молебен возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.
КСУ разрешил лишать народных избранников депутатской неприкосновенности. Эксперты считают, что после этого в ряды депутатов перестанут пытаться попасть те, кто ведет незаконную деятельность и боится сесть в тюрьму.
В Генеральную прокуратуру направлены доказательства по узурпации власти Виктором Януковичем. Как отмечается, согласно ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), которое повлекло тяжкие последствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".