наверх
10.03.201822:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Андрухович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Украинский писатель Юрий Андрухович
    В Украине насилие происходит лишь над украиноязычными - Андрухович
    06:19 19.01.2018
    898
    В Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. По мнению писателя Юрия Андруховича, это пример того, что "физическое насилие происходит всегда над украиноязычными".
    Писатель Юрий Андрухович
    Великое падение рождает великие идеи? Уроборос Андруховича
    12:25 22.12.2017
    1415Политический кризис: страна в тупике
    Оказывается, проблемы Украины отнюдь не в Крыме и Донбассе, и не в возможном возвращении Януковича. Нет, все хуже – у нас, оказывается, вся власть "латентно антизападная"! Вот кто во всем виноват!
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Андрухович: украинцам нужно массово переезжать в страны ЕС
    20:12 10.05.2016
    437
    Известный писатель Юрий Андрухович считает, что украинцам необходимо максимально воспользоваться безвизовым режимом и уехать покорять страны Европейского Союза.
    Писатель Юрий Андрухович
    Андрухович: украинцы должны взять Европу штурмом
    15:07 10.05.2016
    6089
    По мнению известного украинского писателя Юрия Андруховича, десятки и сотни тысяч украинских нелегалов должны стать острой "темой" для дискуссий в Евросоюзе.
    Писатель Юрий Андрухович
    Андрухович призвал сограждан создавать проблемы ЕС
    00:31 09.05.2016
    1161Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По мнению писателя Юрия Андруховича, Украину пригласят в ЕС, если украинские мигранты создадут реальную проблему для ЕС, чтобы это были десятки и сотни тысяч украинцев.
    Правый сектор
    "Правый сектор" обвинил Андруховича в создании "генитальной литературы"
    03:53 04.01.2015
    473
    в партии напомнили, что ранее писатель призывал ввести "мораторий" на популяризацию мертвых героев, в частности Степана Бандеры, и якобы унижал украинских литераторов-классиков Тараса Шевченко, Григория Сковороду, Ивана Франко.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги