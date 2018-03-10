В Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. По мнению писателя Юрия Андруховича, это пример того, что "физическое насилие происходит всегда над украиноязычными".
в партии напомнили, что ранее писатель призывал ввести "мораторий" на популяризацию мертвых героев, в частности Степана Бандеры, и якобы унижал украинских литераторов-классиков Тараса Шевченко, Григория Сковороду, Ивана Франко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.