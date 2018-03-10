Юнус-Бек Евкуров рассказал, что представители его региона едут воевать на юго-востоке Украины, в основном руководствуясь патриотическими чувствами, хотя некоторые отправляются на поиски приключений и поддерживают праворадикалов.
Власти Ингушетии заявляют о своей готовности принять и разместить на территории республики до 300 беженцев из Украины. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился подготовить все необходимые условия в республике для граждан Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".