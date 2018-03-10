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    Юнус-Бек Евкуров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Юнус-Бек Евкуров
    Глава Ингушетии рассказал, зачем люди из РФ едут воевать в Украину
    07:34 02.07.2014
    662Отношения Украины и России
    Юнус-Бек Евкуров рассказал, что представители его региона едут воевать на юго-востоке Украины, в основном руководствуясь патриотическими чувствами, хотя некоторые отправляются на поиски приключений и поддерживают праворадикалов.
    Беженцы из Славянска
    Ингушетия готова принять до 300 беженцев из Украины
    21:09 18.06.2014
    119Спецоперация на востоке Украины
    Власти Ингушетии заявляют о своей готовности принять и разместить на территории республики до 300 беженцев из Украины. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился подготовить все необходимые условия в республике для граждан Украины.
    Юнус-Бек Евкуров
    Глава Ингушетии отговаривает жителей республики ехать в Украину
    17:25 05.06.2014
    674Отношения Украины и России
    Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отговаривает жителей республики, которые хотят поехать на юго-восток Украины и вступить в ряды ополченцев. Он советует дать украинцам возможность самим разобраться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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