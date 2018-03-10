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    Юнес Беланда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    "Галатасарай" приобрел у киевского "Динамо" Беланда за 8 млн евро
    15:41 30.06.2017
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    Сумма трансфера может увеличиться на два миллиона евро за счет бонусов. Сам 27-летний Беланда подписал с "Галатасараем" четырехлетний контракт с зарплатой 3,35 миллиона евро за сезон.
    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    Полиция вернет футболисту "Динамо" похищенный год назад автомобиль
    21:10 03.09.2016
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    Как сообщается, в воскресенье состоится передача сотрудниками полиции найденного автомобиля владельцу – Юнесу Беланда, марокканскому футболисту, полузащитнику киевского "Динамо" и национальной сборной Марокко.
    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    "Шальке" арендовал у "Динамо" марокканского полузащитника Беланда
    22:32 06.01.2016
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    Арендное соглашение 25-летнего марокканского футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Беланда сыграл 14 матчей за "Динамо".
    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    Милиционеры вернули угнанный у игрока "Динамо" Range Rover
    14:50 17.06.2015
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    "Динамовца" и игрока сборной Марокко Юнеса Беланда в конце мая ограбили возле дома и угнали его автомобиль, который удалось разыскать столичным правоохранителям.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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