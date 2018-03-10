Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате ДТП на ул. Сумская в центре Харькова погибли 6 человек. По данным СМИ, как минимум двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
И.о. председателя ХОГА Юлия Светличная набрала по итогам всех этапов конкурса 17,82 баллов. Ее главным конкурентом стал начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".