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    Юлия Светличная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Областные власти взяли под контроль расследование ДТП в Харькове
    06:59 19.10.2017
    727Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная заявила, что "виновники трагедии должны понести наказание по всей строгости закона".
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    В МВД сообщили официальные данные по количеству жертв ДТП в Харькове
    01:09 19.10.2017
    827Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате ДТП на ул. Сумская в центре Харькова погибли 6 человек. По данным СМИ, как минимум двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
    Памятник Мазепе в Харьковской области
    Памятник Мазепе высотой 5 метров открыли в Харьковской области
    05:00 23.07.2017
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    Как сообщила во время церемонии открытия председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.
    Глава ХОГА Юлия Светличная о ситуации в Балаклеевском районе. Видео
    Глава Харьковской ОГА о ситуации в Балаклеевском районе 
    04:55 25.03.2017
    722Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    По словам Юлии Светличной, в четыре населенных пункта Балаклейского района могут безопасно возвращаться люди: Вербовка, Борщевка, Яковенково и Пришиб.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    В Балаклее повреждены 23 здания
    20:48 24.03.2017
    1636Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что выявлены 23 объекта с разной степенью повреждения, число объектов будет увеличиваться.
    Проект Стена на границе с РФ зимой
    Киев приостановил строительство "Стены" на границе с РФ
    17:42 19.01.2017
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    По словам Юлии Светличной, в данный момент в пределах Харьковской области проводятся только работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Стена" сооружений на границе.
    Болельщики ФК Шахтер
    Матч между "Шахтером" и "Сельтой" состоится 23 февраля в Харькове
    05:27 10.01.2017
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    По словам председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной, в настоящее время продолжается работа для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч ЧМ по футболу Украина – Турция.
    Юлия Светличная
    Порошенко представил нового главу Харьковской ОГА
    17:31 15.10.2016
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    Юлия Светличная ранее занимала должность исполняющего обязанности губернатора области, а с 2007 года работала в обладминистрации на разных должностях.
    Руководитель ХОГА Юлия Светличная
    Определился победитель конкурса на должность главы Харьковской ОГА
    19:09 04.10.2016
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    И.о. председателя ХОГА Юлия Светличная набрала по итогам всех этапов конкурса 17,82 баллов. Ее главным конкурентом стал начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник.
    Временно исполняющий обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная
    Порошенко назначил врио председателя Харьковской ОГА
    04:53 30.08.2016
    539Рокировка в АП
    Согласно указу президента Петра Порошенко, "временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Светличную Юлию Александровну".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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