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    Юлия Середа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Взятка. Архивное фото
    В Украине нет позитивных стимулов, чтобы не давать взятки - эксперт
    20:41 22.11.2015
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    По словам эксперта, в Украине практически нет ничего, чтобы мотивировать работодателей честно платить зарплату, не выдавать ее в конвертах, как и нет никаких позитивных стимулов для того, чтобы не давать взятки.
    Взятка. Архивное фото
    Кто победит коррупцию в Украине?
    11:13 22.11.2015
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    Около 60% украинцев считают взятки нормой жизни. Кандидат социологических наук Юлия Середа в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила, по каким причинам борьба со взяточничеством забуксовала.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперт: в Украине взяточничество наиболее процветает в сфере медицины
    18:31 20.11.2015
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    Старший научный сотрудник института экономики и прогнозирования, кандидат социологических наук Юлия Середа отметила, что населению проще дать взятку, чем попробовать решить проблему по-другому.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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