Эксперт института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова заявила в эфире "ГС", что премьер Британии Тереза Мэй была против досрочных выборов в парламент, пока не поняла, что для переговоров с ЕС о Brexit ей нужна сильная поддержка.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.