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    Юлия Дроговоз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Государственная фискальная служба Украины
    Дроговоз: ГФС в 2015 году собрала больше налогов из-за инфляции
    14:26 12.01.2016
    100Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз рассказала, что данные Государственной фискальной службы о том, что она в 2015 году собрала больше налогов, чем в предыдущем, не являются показателем эффективной работы.
    Государственная фискальная служба
    Эксперт рассказал, что изменится в ГФС после кадровой чистки
    21:04 31.10.2015
    156Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам эксперта, в первую очередь, нужно ждать набора новых людей. Вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" предполагает, что этим будет заниматься определенная компания.
    Гривны
    В Украине самая высокая в мире финансовая нагрузка на работодателя - эксперт
    04:59 17.06.2015
    679Украина - шаг до дефолта
    Как сообщает Государственная служба статистики, в последнее время объемы теневого бизнеса в Украине увеличиваются, самый высокий показатель в почти 60% зафиксирован в Черновицкой области.
    Кабмин на заседании ВР 28 декабря 2014
    Правительство пытается "выжать" бизнес по максимуму – эксперт
    16:32 26.02.2015
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    Вице-президент УСПП негативно оценила действия правительства в отношении украинского бизнеса. По ее словам, на предпринимателей осуществляется административное давление.
    Экономика. Архивное фото
    Эксперт: ответственность за проблемы бизнеса несет премьер-министр
    16:09 26.02.2015
    904Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Как отметила Юлия Дроговоз, на данный момент в Украине бизнес необходимо спасать - малому бизнесу еще можно закрыться и уехать, а крупный будет долго банкротиться.
    Пресс-центр
    Малый бизнес в Украине: умереть или эмигрировать? - пресс-конференция
    13:00 26.02.2015
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    Во четверг, 26 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему: "Малый бизнес в Украине: умереть или эмигрировать?"
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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