Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз рассказала, что данные Государственной фискальной службы о том, что она в 2015 году собрала больше налогов, чем в предыдущем, не являются показателем эффективной работы.
По словам эксперта, в первую очередь, нужно ждать набора новых людей. Вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" предполагает, что этим будет заниматься определенная компания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.