Установлено, что возглавляемый его женой НИИ, юридический адрес которого совпадает с частным домом Масудзоэ, "сдавал" помещения одному из политических фондов мэра, за что исправно платил ежемесячную арендную плату.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.