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    Йон Ола Санд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    Продюсер Евровидения-2017: конкурс в Киеве прошел безупречно
    12:06 15.05.2017
    299Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Как отметил продюсер песенного конкурса Евровидение-2017 Йон Ола Санд, мероприятие в Киеве прошло безупречно, не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне.
    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    В центре Киева появится деревня Евровидения - продюсер
    10:46 17.02.2017
    200Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам продюсера, в Киеве также будут обустроены ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга, в специальных фан-зонах оборудуют огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    12:57 10.03.2018
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    18:30 09.03.2018
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