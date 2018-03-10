Порошенко в Давосе провел встречу с президентом Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном, "собеседники договорились о предоставлении Украине дополнительных 200 миллионов долларов США на пополнение золотовалютных резервов страны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.