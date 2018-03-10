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    Йинглак Чинават

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Йинглак Чинават. Таиланд
    Процедура импичмента свергнутого премьера может начаться в Таиланде
    06:15 30.09.2014
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    Экс-премьер обвиняется в халатности в исполнении программы, по которой крестьяне сдавали рис в залог государству по завышенным ценам, а государство планировало реализовать его за границей по прямым межправительственным контрактам.
    Йинглак Чинават. Таиланд
    Дело о коррупции в отношении бывшего премьера Таиланда передано в прокуратуру
    05:20 06.08.2014
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    В случае, если прокуратура сочтет доказательства недостаточными, будет создана совместная комиссия НАК и генпрокуратуры для перепроверки доказательной базы по делу.
    Йинглак Чинават. Таиланд
    Экс-премьера Таиланда впервые после майского переворота выпустили за границу
    09:15 17.07.2014
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    Чинават разрешили покинуть Таиланд, так как она не принимала участия в политической жизни страны после захвата власти военными.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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