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Тег
Ярослав Ракицкий
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Игрок "Шахтера" и сборной стал отцом
15:13 26.04.2017
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Сообщается, что у игрока футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослава Ракицкого родилась дочь, которую решили назвать Ярославой.
"Шахтер" оценил Ракицкого в 30 млн евро - СМИ
08:48 30.12.2016
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"Горняки" потребовали от турецкого "Бешикташа" 30 миллионов евро за защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Вместе с тем ранее речь шла о пяти миллионах евро.
"Бешикташ" планирует купить Ракицкого - СМИ
12:30 31.05.2016
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Турецкий "Бешикташ" сделал предложение "горнякам" по трансферу футболиста Ярослава Ракицкого и теперь пытается сбить цену до 8 миллионов евро.
В УЕФА Ракицкого признали игроком недели
17:47 08.04.2016
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За защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого проголосовали 51% болельщиков. Вторым стал автор дубля в ворота "Спарты" игрок "Вильяреала" Бакамбю.
Ракицкий номинирован на звание "Игрок недели" от УЕФА
13:42 08.04.2016
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По информации УЕФА, защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий номинирован на "Игрока недели Лиги Европы". Футболист стал автором гола в игре в португальской Браге.
Встреча сборной Украины после выхода на Евро-2016
09:43 18.11.2015
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В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
Игроки сборной Украины сыграли 1-1 во втором матче против Словении и вышли в финальную часть Чемпионата Европы 2016 года. В аэропорту "Борисполь" их ждала теплая встреча, организованная болельщиками.
Нардеп предложил исключить Ракицкого из сборной Украины
16:49 09.09.2015
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Футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий не запел во время исполнения национальных гимнов перед матчем в Словакии, написал нардеп на своей странице в Facebook.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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