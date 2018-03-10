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    Ярослав Ракицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Игрок Шахтера Ярослав Ракицкий
    Игрок "Шахтера" и сборной стал отцом
    15:13 26.04.2017
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    Сообщается, что у игрока футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослава Ракицкого родилась дочь, которую решили назвать Ярославой.
    Игрок Шахтера Ярослав Ракицкий
    "Шахтер" оценил Ракицкого в 30 млн евро - СМИ
    08:48 30.12.2016
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    "Горняки" потребовали от турецкого "Бешикташа" 30 миллионов евро за защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Вместе с тем ранее речь шла о пяти миллионах евро.
    Игрок Шахтера Ярослав Ракицкий
    "Бешикташ" планирует купить Ракицкого - СМИ
    12:30 31.05.2016
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    Турецкий "Бешикташ" сделал предложение "горнякам" по трансферу футболиста Ярослава Ракицкого и теперь пытается сбить цену до 8 миллионов евро.
    Игрок Шахтера Ярослав Ракицкий
    В УЕФА Ракицкого признали игроком недели
    17:47 08.04.2016
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    За защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого проголосовали 51% болельщиков. Вторым стал автор дубля в ворота "Спарты" игрок "Вильяреала" Бакамбю.
    УЕФА
    Ракицкий номинирован на звание "Игрок недели" от УЕФА
    13:42 08.04.2016
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    По информации УЕФА, защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий номинирован на "Игрока недели Лиги Европы". Футболист стал автором гола в игре в португальской Браге.
    Встреча игроков сборной Украины после выхода на Евро-2016
    Встреча сборной Украины после выхода на Евро-2016 
    09:43 18.11.2015
    317В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Игроки сборной Украины сыграли 1-1 во втором матче против Словении и вышли в финальную часть Чемпионата Европы 2016 года. В аэропорту "Борисполь" их ждала теплая встреча, организованная болельщиками.
    Сборная Украины по футболу обыграла команду Белоруссии в отборе Евро-2016
    Нардеп предложил исключить Ракицкого из сборной Украины
    16:49 09.09.2015
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    Футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий не запел во время исполнения национальных гимнов перед матчем в Словакии, написал нардеп на своей странице в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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