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    Ярослав Колесник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Гривны
    Эксперт: выдавать украинцам кредиты в валюте - преступление
    09:09 30.07.2017
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    Если до конца года произойдет снижение ставок по депозитам до уровня 13-14%, то станут возможны кредиты под 15% в гривне, что уже более-менее привлекательно для экономики, разъяснил эксперт Ярослав Колесник.
    Национальный банк Украины
    НБУ может разрешить кредитование предприятий в валюте — эксперт
    14:26 02.08.2016
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    Эксперт Ярослав Колесник считает, что при наличии избытка валютных средств на депозитах необходимо иметь возможность их эффективного использования.
    Гривны
    Кредитование возобновится во втором полугодии 2016 года - эксперт
    14:23 20.01.2016
    606Экономика кризисного времени: 2015-2016
    На сегодняшний день нет реальных предпосылок для каких-то существенных изменений на рынке кредитования, рассказал вице-президент ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" Ярослав Колесник.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Колесник: государство – не самый эффективный собственник
    15:02 14.12.2015
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    Кабмин предлагает установить отчисление части прибыли для госпредприятий на уровне не менее 30%. По мнению экономиста Ярослава Колесника, эта норма неактуальна, поскольку большинство госпредприятий являются убыточными.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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