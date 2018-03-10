Если до конца года произойдет снижение ставок по депозитам до уровня 13-14%, то станут возможны кредиты под 15% в гривне, что уже более-менее привлекательно для экономики, разъяснил эксперт Ярослав Колесник.
Кабмин предлагает установить отчисление части прибыли для госпредприятий на уровне не менее 30%. По мнению экономиста Ярослава Колесника, эта норма неактуальна, поскольку большинство госпредприятий являются убыточными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.