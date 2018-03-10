Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что в Авдеевке ситуация критическая, но работа власти видна.
Адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" сказал, что в расследовании причин Иловайского котла, унесшем жизни сотни людей, скрыть правду будет невозможно, поскольку в любом случае все данные уголовного дела и экспертизы будут рассекречены.
Обострение ситуации на границе с Крымом, исчезновение судьи Чауса и продолжение конфликта между ГПУ и НАБУ проанализировали политический эксперт Михаил Павлив, адвокат Ярослав Гришин и эксперт-международник Евгений Духович.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".