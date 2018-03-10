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    Ярослав Гришин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    Юрист: судебная реформа – очередная показуха
    11:56 28.11.2017
    232Судебная и конституционная реформы в Украине
    Количество поданных украинцами заявлений в Европейский суд констатирует полный коллапс в правоохранительно-судебной системе, отметил Ярослав Гришин.
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    Юрист: граждане тотально беззащитны перед бандитизмом
    08:25 11.10.2017
    508Днепр, Львов: взрывные события
    Адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" заявил, что в правоохранительной системе Украины – самая ужасающая ситуация за 20 лет. Суды – в руинах, и преступники могут не бояться наказания.
    Атака вируса-вымогателя. Архивное фото
    Киберпреступность в Украине слабо наказуема - эксперт
    13:42 17.08.2017
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    По мере наказания киберпреступление в США приравнивается к убийству, а в нашей стране с хакерами заключают сделку, после чего отпускают на свободу, заявил эксперт Ярослав Гришин.
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    Украинские военные в ожидании танкового прорыва в Авдеевку - Гришин
    02:44 06.02.2017
    1594Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что в Авдеевке ситуация критическая, но работа власти видна.
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    Суды "Нафтогаза" и "Газпрома" должны перейти в сторону переговоров - Гришин
    12:05 06.12.2016
    1020Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Адвокат Ярослав Гришин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выигрыши в судах послужат аргументом в будущих переговорах.
    Владислав Каськив
    Панама не выдаст Каськива Украине — Гришин
    15:27 03.10.2016
    332Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Эксперт Ярослав Гришин сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что Панама вряд ли пойдет на экстрадицию Владислава Каськива и даже может предоставить ему политическое убежище.
    Раиса Богатырева. Архивное фото
    Гришин: Богатыреву сняли с розыска из-за некачественной работы следователей
    22:31 19.09.2016
    123Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат Ярослав Гршишин в эфире радиостанции Голос Столицы высказал мнение, что основной причиной снятия с международного розыска Раисы Богатыревой является некачественная работа правоохранителей.
    В Киеве почтили память погибших под Иловайском
    За Иловайскую трагедию должен ответить и министр обороны - эксперт
    21:57 30.08.2016
    160Иловайский котел: кто в ответе?
    Адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" сказал, что в расследовании причин Иловайского котла, унесшем жизни сотни людей, скрыть правду будет невозможно, поскольку в любом случае все данные уголовного дела и экспертизы будут рассекречены.
    Суд арестовал подозреваемого в организации терактов в Крыму Е. Панова на два месяца
    Крымское напряжение, дело Чауса, борьба правоохранителей. Итоги недели
    13:50 13.08.2016
    895Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Обострение ситуации на границе с Крымом, исчезновение судьи Чауса и продолжение конфликта между ГПУ и НАБУ проанализировали политический эксперт Михаил Павлив, адвокат Ярослав Гришин и эксперт-международник Евгений Духович.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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