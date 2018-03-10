В прошлом году нардеп получил 174 505 гривен зарплаты. 421 053 гривен от его общих доходов составляют дивиденды и проценты, 108 500 - доход от отчуждения недвижимого и движимого имущества и 443 874 - доход от передачи в аренду имущества.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.